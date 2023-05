Conoce días y horarios para el repechaje del Clausura 2023

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 2 (EL UNIVERSAL).- Este martes la Liga MX dio a conocer los horarios para disputar los duelos del repechaje del torneo Clausura 2023, el siguiente sábado y domingo.

El primer boleto se disputará el sábado entre Cruz Azul y Atlas en el Estadio Azteca; seguido del choque entre Pachuca y Santos en el estadio Hidalgo.

Para el domingo, León, ya clasificado o eliminado de la Concachampions, recibirá al Atlético de San Luis en la casa de los Esmeraldas.

El último encuentro será en el Estadio Universitario con la visita del Puebla ante los Tigres, con el mismo escenario que La Fiera, su rival en semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Días y horarios de la repesca del Clausura 2023

Así se jugarán los cuatro duelos de repechaje. Monterrey, América, Guadalajara y Toluca ya esperan rival en los cuartos de final.

Cruz Azul vs Atlas/ Sábado 6 de mayo/ 17:00 horas.

Pachuca vs Santos/ Sábado 6 de mayo/ 19:10 horas.

León vs Atlético de San Luis/ Domingo 7 de mayo/ 19:06 horas.

Tigres vs Puebla/ Domingo 7 de mayo/ 21:10 horas.