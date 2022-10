Conoce las fechas y horarios de las semifinales del Apertura 2022

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 17 (EL UNIVERSAL).- Después de un fin de semana lleno de emociones en el balompié mexicano, quedaron definidos los cuatro equipos que lucharán por el campeonato en la presente temporada.

Mediante una publicación en redes sociales, la Liga MX informó los horarios para los juegos de semifinales de Apertura 2022.

PARTIDOS DE IDA

Miércoles 19 de octubre

Toluca vs América - 21:06 horas

Jueves 20 de octubre

Pachuca vs Rayados - 21:06 horas

PARTIDOS DE VUELTA

Sábado 22 de octubre

América vs Toluca - 20:06 horas

Domingo 23 de octubre

Rayados vs Pachuca - 20:06 horas