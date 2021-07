Conoce los nuevos deportes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán recordados por siempre por llevarse a cabo en medio de una pandemia mundial, pero no solo por eso, también por ser los primeros en crear medallas de materiales y reciclados, e incluir seis nuevos deportes a las justas olímpicas.

Conforme pasan los años, es imposible no renovarse hacia las nuevas tendencias. El deporte no se podía quedar atrás y esa es la razón por la que estas extraordinarias disciplinas hicieron su debut olímpico en Tokio 2020... ¿Cuál otra te gustaría que se incluyera en los Juegos Olímpicos en un futuro?

1. Surf en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Las olas del Pacífico les dieron la bienvenida a los mejores surfistas del mundo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El surf es un deporte acuático en donde el atleta debe realizar maniobras sobre una tabla en espectaculares y gigantescas olas. Así como otras disciplinas al aire libre, los deportistas se enfrentan a otro rival: la naturaleza. En estos Juegos, el brasileño Italo Ferreria ganó el primer oro en el surf en unos Olímpicos. El atleta se enfrentó a olas de más de dos metros y vientos de hasta 30 km por hora.



2. Escalada deportiva en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Subir y subir paredes verticales con las fuerzas de las manos. La escalada deportiva utiliza "coloridas presas de diferentes formas y tamaños" y tiene tres disciplinas: velocidad, búlder (o escalada en bloque) y lead (o dificultad). En la primera competirán dos atletas en una pared de 15 metros. En búlder los escaladores subirán "un número determinado de vías fijas en una pared de 4.5 metros en un tiempo específico". Y por último, en la lead, los competidores escalaran lo más que puedan en un tiempo fijo una pared que mide más de 15 metros de altura. La final se llevará a cabo el próximo 5 de agosto.



3. Skateboarding en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Los organizadores de los Juegos sorprendieron al agregar el Skateboarding a la lista de deportes en competencia. Esta disciplina juvenil tiene dos categorías, la primera es street, que consiste en un recorrido recto con escaleras, pasamanos y cuestas, y la segunda es park, que tiene una pista con curvas extremas y desniveles. Este deporte ya compitió y el oro se lo llevó la japonesa de 13 años, Momiji Nishiya.



4. Béisbol/sóftbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El béisbol y el sóftbol compitieron por última vez en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, pero este año vuelven al programa en Tokio 2020. El deporte enfrenta a dos equipos de nueve jugadores, quien tenga el mayor número de carreras será el ganador. En Tokio 2020 el equipo local femenil se alzó con la medalla de oro al derrotar a la escuadra estadounidense 2-0, obteniendo la presea de plata. Mientras que la selección canadiense se quedó con la de bronce al vencer al equipo mexicano que tuvo una gran participación.

5. Baloncesto 3x3 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El baloncesto 3x3, considerado un deporte urbano, surgió del baloncesto callejero. Se juega solo en la mitad de la cancha de una de tamaño normal y ambos equipos, de 3 jugadores cada uno, deben encestar en la misma canasta.

En este deporte de velocidad y agilidad gana quien tenga más anotaciones al finalizar los 10 minutos o quien consiga primero 21 puntos. La disciplina es practicada en 182 países y jugada por más de 430 mil atletas.



6. Karate en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El karate es un arte marcial que se originó en Okinawa, Japón, por lo que no hay mejor escenario para su debut. En el deporte los karatekas golpean con manos, piernas y, bueno, en general, con varias partes del cuerpo. La sede de esta disciplina será el Nippon Budokan, "el hogar espiritual de las artes marciales japonesas". Será para hombres y mujeres, y se dividirá en tres categorías por peso.