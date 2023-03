Conoce los principales movimientos de la agencia libre

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 16 (EL UNIVERSAL).- La nueva temporada de la NFL arrancó con el periodo de negociaciones, donde los equipos buscan fortalecer sus rosters. Entre confirmaciones y rumores, se han dado algunas transferencias:

AFC East

Buffalo Bills

- El safety Jordan Poyer regresará por un contrato de dos temporadas.

- Matt Milano, linebacker, pactó por dos temporadas en el club.

Miami Dolphins

- Mike White, proveniente de los New York Jets, ahora formará parte de los Dolphins.

- David Long Jr. acordó ser parte del equipo de Miami por dos temporadas y 16 millones de dólares.

- El linebacker Duke Riley estará de regreso por dos temporadas.

New England Patriots

- Jonathan Jones regresará por dos temporadas y 19 millones de dólares.

- Myles Bryant será back defensivo, cobrando 2.6 millones de dólares por campaña.

- Calvin Anderson estará presente como tackle ofensivo.

New York Jets

- Aaron Rodgers regresará como quarterback.

- Por cuatro años, Allen Lazart será receptor abierto.

AFC West

Denver Broncos

- Zach Allen formará parte de los Broncos por tres temporadas y 46.75 millones de dólares. Esto, según fuentes cercanas al periodista Adam Schefter.

- Por cinco campañas y 87.5 millones de dólares, Mike McGlinchev será tackle ofensivo.

- Sameje Periné, proveniente de Cincinnati, estará por dos temporadas con el equipo.

Kansas City Chiefs

- Jawaan Taylor regresará, por cuatro temporadas, como tackle ofensivo.

- Charles Omenihu firmó un acuerdo por dos temporadas y 16 millones de dólares.

- Patrick Mahomes, quarterback, estará presente.

Las Vegas Raiders

- Jimmy Garoppolo acordó un contrato por tres temporadas y 67.5 millones de dólares.

- Marcus Epps, según el periodista Adam Schefter, estará presente por 12 millones de dólares.

Los Angeles Chargers

- El quarterback Easton Stick estará de regreso.

- Eric Kendricks, antes proveniente de los Vikings, ahora será parte de los Chargers.

- Morgan Fox regresará al equipo.

AFC North

Baltimore Ravens

- Gus Edwards recibió una rebaja salarial de un millón de dólares.

- Kevin Zeitler enfrentó una reestructuración de contrato.

- Justice Hill estará de vuelva por dos años.

Cincinnati Bengals

- Germaine Pratt renovó contrato por tres temporadas

- Michael Tomas regresará mediante un convenio de una temporada

- Orlando Brown Jr. firmó un pacto de cuatro temporadas y 64 millones de dólares para ser tackle ofensivo.

Cleveland Browns

- Deshaun Watson recibió una reestructuración contractual.

- Ogbonnia Okoronkwo, antes de los Texans, ahora será parte de los Browns.

- Ethan Pocic renovó por tres temporadas.

Pitssburgh Steelers

- Larry Ogunjobi pactó jugar tres campañas más.

- Nate Herbig, guarda, estará presente por dos temporadas.

- El esquinero Patrick Peterson firmó por dos temporadas más con el equipo.

AFC South

Houston Texans

-Case Keenum, quarterback, formará parte de los Texans por dos temporadas.

- Robert Woods, quien es receptor abierto, firmó por dos temporadas y 15.25 millones de dólares.

- Jimmie Ward, antes de los Niners, será parte de la defensiva secundaria.

Indianapolis Colts

- Tyquan Lewis renovó contrato como ala defensiva.

- Matt Gay será, por cuatro temporadas y 22.5 millones de dólares, parte de los Colts.

Jacksonville Jaguars

- Andrew Wingard regresará a los Jaguars por tres años. Esto, según Michael DiRocco.

- Tevaughn Campbell estará presente por una temporada.

Tennessee Titans

- Azeez Al-Shaair, antes de los Niners, ahora será parte de los Titans.

- Luke Gifford, exjugador de los Cowboys, alcanzó un acuerdo por dos años y cinco millones de cólares.

- Andre Dillard será tackle ofensivo.

NFC East

Dallas Cowboys

- Tras pactar con Indianapolis, Stephon Gilmore estará como esquinero en los Cowboys.

- Michael Gallup formará parte del equipo

- Durante tres temporadas, Donovan Wilson jugará como safety.

New York Giants

- Por cuatro temporadas y 160 millones de dólares, Daniel Jones será quarterback.

- Jarrad Davis regresará como linebacker.

- Isaiah Hodgings estará presente como receptor abierto.

Philadelphia Eagles

- Brandon Graham, por seis millones de dólares, renovó como ala defensiva.

- Brett Toth será tackle ofensivo.

- Por otra parte, Jason Kelce será parte de la línea ofensiva.

- Rashaad Penny aceptó un contrato por una temporada con el Philadelphia.

Washington Commanders

- Daron Payne será tackle defensivo.

- Cody Barton, proveniente de los Seahawks, ahora jugará con los Commanders.

- Tras firmar un acuerdo por tres años, Andrew Wyle será tackle ofensivo.

NFC West

Arizona Cardinals

- Greg Dortch estará de vuelva, por una campaña, como receptor abierto.

- Kyzir White será parte de la defensiva de Arizona.

- Oficialmente, Corey Clement regresará al equipo.

- Will Hernández renovó contrato por dos temporadas más.

Los Angeles Rams

- Hunter Long será ala cerrada de los Rams.

- Conforme a Field Yates, Joseph Noteboom será liniero ofensivo.

San Francisco 49ers

- Sam Darnold, según fuentes cercanas al periodista Adam Schefter, regresará por una temporada.

- El tackle defensivo Javon Hargrave acordó estar presente por cuatro temporadas.

- Kevin Givens, también tacle defensivo, renovó por un temporada con los 49ers.

Seattle Seahawks

- Dre´Mont Jones estará presente como tackle defensivo.

- Geno Smith regresará por tres años y 75 millones de dólares.

- El linebacker Jon Rhattigan seguirá en los Seahawks.

NFC North

Chicago Bears

- Por cuatro años y 72 millones de dólares, el linebacker Tremaine Edmunds jugará con los Bears.

- El linerbacker T.J. Edwards acordó por tres temporadas y 19.5 millones de dólares.

- Khari Blasingame, fullback, renovó contrato por dos temporadas.

Detroit Lions

- El medio ESPN confirmó que el esquinero Cam Sutton estará presente por tres temporadas y hasta 33 millones de dólares.

- El linebacker Alex Anzalone regresará por tres temporadas.

- David Montgomery pasará de los Bears a los Lions. Esto, por tres temporadas y 18 millones de dólares.

Green Bay Packers

- Keisean Nixon estará devuelva por un año y un valor total de 6 millones de dólares.

- Tyler Davis regresará al Bay como ala cerrada.

Minnesota Vikings

- Fuentes cercanas al reportero Kevin Seifert confirmaron que Marcus Davenport, ala defensiva, tendrá un convenio con un valor total de 13 millones de dólares.

- Antes integrante de los Ravens, Josh Oliver fungirá como el ala cerrada del equipo.

- El quarterback Nick Mullens estará de regreso.

NFC South

Atlanta Falcons

- Conforme al periodista Adam Schefter, los Atlanta Falcons alcanzaron un convenio de cuatro años con Jessie Bates III.

- Con 105 millones de dólares y un contrato de cinco años, Chris Lindstrom se convirtió en el guarda mejor pagado de la liga.

- Nuevamente, Bradley Pinion estará presente por tres temporadas más.

Carolina Panthers

- Andy Dalton, quarterback, pactó por dos temporadas y 10 millones de dólares.

- Bradley Bozeman regresará por tres años a los Panthers.

- Shy Tuttle será liniero defensivo por tres temporadas y 19.5 millones de dólares.

- Por otra parte, Von Bell será safety de Los Panthers.

New Orleans Saints

- El quarterback Derek Carr permanecerá por cuatro años y 150 millones de dólares en el club.

- Jameis Winston, también quarterback, aceptó un convenio por una temporada y cuatro millones de dólares. Esto, según una fuente cercana al periodista Adam Schefter.

- Según reporta la periodista estadounidense Dianna Russini, Nathan Shepherd —proveniente de los Jet — consiguió un convenio con New Orleans para ser tackle defensivo.

Tampa Bay Buccaneers

- El quarterback Tom Brady no estará presente, ya que anunció su retiro en el pasado mes de febrero.

- Jamel Dean, esquinero del Tampa Bay, firmó un contrato por cuatro temporadas más.

- A cambio de 8.5 millones de dólares, el quarterback Baker Mayfield jugará por una temporada más. Esto, según fuentes cercanas al reportero estadounidense Adam Schefter.

- El defensivo Anthony Nelson renovará por dos temporadas y 11 millones de dólares, según el periodista Jeremy Fowler.