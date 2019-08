Conquista Nava la plata en 50K

Lima.- El andarín mexicano Horacio Nava Reza conquistó la medalla de plata en los 50 kilómetros de marcha, con un tiempo de 3 horas 51´ 45 segundos, en el último día de actividades deportivas de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Nava Reza cedió la punta de la prueba a partir del kilómetro 30, cuando el ecuatoriano Claudio Villanueva (3:50´ 01") le arrebató el liderato para no soltarlo nunca más. El tercer puesto se lo agenció el colombiano Diego Pinzón, quien detuvo el crono en 3:53´49".

La prueba inició a las 7:00 horas y de arranque el ecuatoriano Cristian Chucho tomó el liderato, seguido muy de cerca por Nava y su compatriota Isaac Palma, además del pelotón que se mantuvo agrupado por los primeros 15 kilómetros.

De los 14 atletas que iniciaron la prueba, sólo cinco pudieron terminarla, ya que nueve fueron descalificados por infringir las reglas de la caminata.

Sin embargo, fue desde el kilómetro 35 que el atleta ecuatoriano Claudio Villanueva toma delantera y no deja el primer lugar hasta el rompimiento de cinta.

Los atletas que también culminaron el circuito fueron el brasileño Caio Oliveira y el estadounidense Matthew Forgues.

La carreta de marcha atlética de 5 kilómetros tuvo su inicio y final en el Parque Kennedy del distrito de Miraflores. Los marchistas corrieron con una temperatura de 16 grados y una humedad de 80 por ciento.

Quería Nava la cuarta medalla panamericana

Horacio Nava declaró al final de la prueba, que siempre quiso la medalla, pero debido a dos amonestaciones, prefirió asegurar la plata, que arriesgarse a ser descalificado.

"El objetivo era ganar una medalla. Se fueron dando las condiciones, buscaba la de oro, pero al final tuve que bajar el paso. La segunda amonestación me obligó a bajar el paso. Hubieran estado interesantes esos últimos cinco kilómetros", aseguró el mexicano.

Para Nava Reza, la lograda hoy en Lima 2019, es la cuarta medalla que conquista en diferentes justas panamericanas.

"Desde el principio dije quiero la cuarta medalla. Si sacamos números, son casi 20 años de estar en primeros planos de alto rendimiento. Esos resultados hablan de la disciplina y la seriedad con la que tomo las cosas", aseguró el marchista.

El atleta mexicano ve muy cerca su retiro

Acerca de que si estos son sus últimos Juegos Panamericanos, Nava Reza mencionó que ya son muchos años (más de 20) en el atletismo y que lo logrado hasta ahora lo deja satisfecho.

"Han sido 20 años dentro del deporte, pero ya no me veo en cuatro años. Me voy contento con cuatro medallas y he disfrutados mucho todas estas competencias. Aun haré otras cosas dentro del deporte y también en la universidad ya terminé la maestría", finalizó el marchista.