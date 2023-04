Ferretti afirma que Cruz Azul no ve en el América a un monstruo de siete cabezas

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador del Cruz Azul del futbol mexicano, aseveró este lunes que su equipo no ve en el América, su próximo rival en el torneo Clausura, a un monstruo de siete cabezas que no se puede derrotar.



"No podemos pensar en que sólo existe el América, no quiero decir que es un juego más, pero no veo en ellos a un monstruo de siete cabezas al que no se le puede ganar; es un buen equipo y confío en que mi equipo va a dar un buen partido", dijo el técnico en conferencia de prensa.

En la fecha 14 del Clausura 2023 La Máquina empató como visitante 0-0 con León el sábado pasado. Se prepara para recibir al América el próximo sábado en el Estadio Azteca, partido que representa el derbi de la capital mexicana, el cual Ferretti aseguró que va a gozar.

"He dirigido partidos y he jugado contra el América y sé lo que representan estos juegos en el fútbol mexicano; es un clásico. Por ser el primero que tengo al frente de Cruz Azul es especial y lo voy a disfrutar", subrayó.

Como jugador de Atlas, Monterrey, Toluca y Pumas en los años 80 y 90, Ferretti enfrentó varias veces al América; en 1991 un gol suyo en la final ante las Águilas dio el título de liga a los Pumas.

Como estratega al frente de los Tigres también venció al América en la final de liga del Apertura 2016.

El técnico subrayó que Cruz Azul no saldrá con miedo a pesar de que en el más reciente partido, en el Apertura 2022, La Máquina fue goleada 7-0 por las Águilas.

"Yo creo que ya hasta se les olvidó ese partido. Vamos a enfrentar al América con respeto, pero sin miedo. Mis jugadores no van a salir a la cancha pensando en ese partido. Yo no estaba presente para saber qué pasó y es algo que no me preocupa porque, insisto, eso ya pasó", concluyó.

Ricardo Ferretti llegó al banco de Cruz Azul en la jornada nueve en sustitución del mexicano Raúl Gutiérrez. Ha dirigido siete partidos, incluido el pendiente de la fecha cuatro ante Querétaro; acumula cuatro triunfos, dos empates y sólo una derrota.

Estos resultados catapultaron a La Máquina del decimosexto lugar, que ocupaba en la fecha ocho con cuatro puntos, al octavo puesto del que es dueño hasta la jornada 14, con 21 unidades.

Esa posición tiene al Cruz Azul en lugares de repesca, que disputarán los equipos ubicados entre el quinto y duodécimo escalón para completar los ocho clasificados a cuartos de finales, fase a la que accederán de manera directa los cuatro primeros de la tabla.