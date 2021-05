Conquista Salvador de Alba la primera fecha

El piloto tapatío de Sidral Aga Racing Team, Salvador de Alba resultó el ganador de la primera fecha de NASCAR Peak México, que se corrió ayer en el Súper Óvalo Chiapas en la categoría Peak.

El originario de Guadalajara comenzó a escalar posiciones en virtud que esta categoría arrancó detrás de los Challenge y a la hora de la bandera verde se encontraba en el lugar 25.

A partir de allí comenzó a especular con lo que pasaba con los líderes y a pocas vueltas de final aprovechando los últimos incidentes, recibió la bandera de cuadros en la posición de honor.

Un gran resultado para Xavier Razo del 2bRacing que cruzó la meta en la segunda posición, mientras que Rubén García Jr. de Canel´s-/Logitech G/Laboratorios Tequis/AMANC, completó el podio de vencedores.

El momento más importante de la competencia se produjo al promediar la vuelta 84 y cuando los líderes Rubén Rovelo, Juan Manuel González se involucraron en un incidente, en el cual también participó Regina Sirvent de la Challenge.

Otro hecho que también influyó en el resultado fue el choque entre Rubén García Jr., y Pardo, que peleaban el liderato faltando poco para el final, y esta situación los dejó sin posibilidades.

Fue un mal regreso a las pistas mexicanas del mexicano radicado en Estados Unidos, Germán Quiroga, que después de un fuerte golpe contra el muro en la curva 2, tuvo que abandonar.

Durante los pits fríos y después de haber hecho la carga de combustible se permitió el ingreso al cajón de cada equipo a uno o dos personas más del mismo, motorero, jefe de equipo, preparador, etc; exclusivamente para supervisar el auto, no pudieron ayudar a una reparación. Los únicos autorizados para reparar, ajustar, limpiar, enfriar, etc., el auto, fueron los mecánicos con el equipo de seguridad completo.

La siguiente fecha de NASCAR Peak México Series se correrá en Autódromo del Ecocentro de la Unión Ganadera, en Querétaro, el 19 y 20 de junio.

Esta primera fecha se caracterizó por la gran cantidad de banderas amarilla, que fueron las siguientes, contacto de Regina Sirvent y Ricardo Abarca; incidente entre Oscar Peralta y Jake Cosío y este último fue penalizado con un paso por pits; golpe contra el muro de Rodrigo Rejón que debe ir a pits para reparaciones y no puede regresar a pista; se pega contra el muro Germán Quiroga y tiene que abandonar la carrera.

Otra bandera amarilla de competencia en la que todos ingresan a pits para cambio de llantas, recarga de combustible y reparaciones menores; en la curva 2 se golpean Rubén Rovelo, Juan Manuel González y Regina Sirvent; golpe entre Rubén García y Rubén Pardo.