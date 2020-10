Consigue Majo Rdz.su 1er. podio en León

La piloto poblana Majo Rodríguez, del equipo Value Parts, que logró en León su primer podio en los tractocamiones Freightliner al cruzar la meta tercer lugar, manifestó que no tiene palabras para explicar lo que siente.

"No me lo puedo creer, es increíble que haya estado entre los grandes de la categoría, nada más y nada menos, que detrás del primero y segundo en el campeonato. No tengo palabras para describir esto", dijo Majo.

Aclaró además que era un resultado que venía buscando desde hace tiempo y que por una u otra cosa no se le había dado y que ahora va por los escalones más altos del podio.

"Es algo que yo quería lograr y demostrar que las mujeres también podemos figurar en un deporte que hasta no muchos años atrás, era exclusivo de hombre, la verdad es que todo es también parte del trabajo que hicieron los muchachos de Michel en mi tractocamión", expresó la piloto Value Parts.

"Todo es mucho mejor de lo que me esperaba, en varias carreras estuve buscando el podio y en el autódromo de León lo he logrado, es increíble", opinó la poblana.

María José Rodríguez aclaró además que siempre hay un nuevo objetivo que se quiere sacar adelante, algún aspecto de nuestra vida que nos gustaría mejorar o algún logro que nos apetece conseguir y que por eso ahora quiere ganar.

Sobre la carrera de Monterrey que será el 31 de octubre y el 1 de noviembre, dijo que aunque es un circuito completamente diferente al de León, considera que tiene muchas posibilidades de continuar sumando una buena cantidad de puntos.