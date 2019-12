Consiguen Rayadas su primera corona

Monterrey.- Rayadas de Monterrey se coronó por primera vez en la Liga MX Femenil, luego de vencer 1-0 (2-1 global) al acérrimo rival, Tigres de la UANL, en una tercera edición de la final de este circuito, en duelo disputado en el estadio de Rayados.

La tercera es la vencida y Rayadas, que tuvo una temporada de ensueño al ser el mejor equipo en la temporada regular, consiguió el título gracias a una anotación de Diana Evangelista al minuto 31, luego de empatar 1-1 en la ida disputada el 29 de noviembre en el estadio Universitario.

El Torneo Apertura 2019 se acabó y con mucho talento, pero sobre todo corazón, Monterrey logró ser campeón por primera vez en su historia, frente al mejor escenario y rival, las universitarias que habían dominado las finales regias.

Tigres salió a ganar el encuentro, tenía el balón en los primeros minutos del encuentro en los que las locales no encontraban la oportunidad de salir de su área, pero abrieron el medio campo y poco a poco fueron acercándose al rival.

En un momento de lucidez y buen futbol, Rayadas encontró la anotación con un robo de balón de Daniela Solís, quien al filo del área pasó para Evangelista que venía por el lado derecho y cruzó para vencer a la portera felina Ofelia Solís.

En la parte complementaria, las universitarias buscaban el empate, sabían que no podían agachar la cabeza, pero la arquera rayada, Claudia Lozoya, sacó la casta por su equipo y esta noche fue invencible, una muralla impasable que no dejó llegar el empate y sacó cada uno de los disparos que le llegaba.

Las auriazules comenzaban a desesperarse, no se daban por vencidas y no querían caer contra el rival más odiado, pero no pudieron ante un equipo que jugó bien parado y que les dio pocas oportunidades de gol y la silbante Karen Hernández pitó el final del encuentro.

Héctor "Tito" Becerra llevó a las Rayadas de Monterrey a su primera corona de la Liga Femenil MX, después de luchar y pudieron lograr el objetivo y entre lágrimas, gritos y felicidad levantaron el trofeo.