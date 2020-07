Contento Enrique "Cadete" López de regresar al ADSL

Para el jugador español, Enrique "Cadete" López, es bueno regresar al Atlético de San Luis, luego de que el pasado torneo, estuvo militando con el equipo de los Gallos del Querétaro y a su regresó, se ha encontrado con un excelente equipo, con el que seguramente habrán de alcanzar los objetivos que se han fijado para este Apertura 2020 de la Liga MX.

Entrevistado vía virtual desde la ciudad de León, en donde el equipo permanece luego de que el pasado martes jugaron su tercer partido de pretemporada y donde cayeron por la mínima diferencia ante los Tuzos de Pachuca, Enrique López, se muestra contento con el grupo que ha encontrado a su regreso al conjunto potosino, una escuadra que está bien armada y que va a ser muy competitiva en este torneo, en donde esperan llegar a la liguilla.

Sobre su paso por Querétaro, "Cadete" mencionó, "fue una grata experiencia, he madurado, y estoy contento, tomé parte en la mayoría de los juegos, tomando parte en diferentes posiciones, tuve continuidad, al final ya no jugué tanto, pero bien en términos generales".

Con relación al partido ante Pachuca, Enrique López mencionó, "fue un partido complicado, lo importante es que nos sirvió para mejorar nuestro funcionamiento, nos afectó el clima que no era el más conveniente, aunque fue para los dos equipos, tuvimos una buena primera parte, pero para la segunda mejoramos, y al final el partido estuvo más nivelado, aunque todavía debemos de trabajar más, para llegar en nuestro mejor punto al inicio del campeonato".

En cuanto a las expectativas que tiene el grupo para el próximo torneo, el ibérico mencionó, "el grupo le va a tirar a lo máximo, obviamente iremos paso a paso, sabemos que se ha formado un buen equipo, y los aficionados debemos de tener confianza en que se va a realizar nuestro mejor esfuerzo para alcanzar las metas fijadas".

Sobre la situación del positivo del entrenador de Guadalajara, el jugador del Atlético de San Luis mencionó, "nosotros tomamos las medidas que son necesarias, lamentablemente ese caso está fuera de nuestras manos, es cuestión de Chivas, nosotros lo que debemos de hacer es cuidarnos, estar al pendiente, seguir los protocolos, para que no pase nada de eso en el equipo".

Por último, se le cuestionó sobre su sentir del futbol mexicano luego de estar ya dos años y medio en nuestro país, a lo que Enrique López dijo, "en lo particular, yo estoy contento de estar en México, la gente siempre me ha tratado muy bien, no tengo palabra en contra, familiares han venido y se han ido encantados, la liga mexicana es muy competitiva, más de lo que alguna gente cree, es muy nivelada, y estoy contento de haber militado en Querétaro y de mi regreso al Atlético de San Luis, por lo que voy a realizar mi mejor esfuerzo para que se puedan alcanzar todas las metas que se han fijado y sobre todo de que los aficionados estén contentos con nosotros, sobre todo ahora que no podrán estar con nosotros en el estadio".