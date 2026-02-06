Continúa el selectivo estatal de racquetbol
Deportistas potosinos buscan su boleto para la Olimpiada Nacional
Continúan las acciones del selectivo estatal de Racquetbol 2026 en las canchas del Centro de Alto Rendimiento y Desarrollo de Talentos "Antiguo Estadio Plan de San Luis" en donde las raquetas potosinas seguirán buscando su boleto para la próxima Olimpiada Nacional 2026. Dejando los siguientes resultados de la jornada 2.
En la categoría de 8 años y menores, Diego García (Loma) le gana a Alexa Lara (2000) por 11-0 y 11-3; León García (CDP) a Alejandro Polanco (CDP) por 11-0 y 11-1; Diego García (CDP) a Alejandro Polanco (CDP) 11-3 y 11-2.
En la categoría de 10 años y menores, Yacu Hernández (LRC) gana a Andrea Cansino (Forma) por 11-1 y 11-1; Gerardo Rodríguez (LRC) a Galia Vidales (Loma) por 11-4 y11-9; Daniel Ayala (CDP) a Javier Ayala (Loma) por 11-5 y 11-2; Javier Ayala (Loma) a Gerardo Rodríguez (LRC) 11-9, 11-13 y 11-9.
En la categoría de 12-13 años, en la rama femenil, Sofía Laureano (2000) le gana a Ariadne Michel Briones (PV) por 11-7, 7-11, 11-9 y 11-7; en la rama varonil, 1.- Mateo Zavala (Loma) a Matías Silva (loma) por 6-11, 6-11, 11-9, 11-3 y 12-10; Cristopher Aradillas (PV) a Andrés Cardona (CDP) 11-6, 11-7 y 11-6.
En la categoría de 14-15 años, en la rama femenil, Regina Sandoval (LRC) gana a Marifer López (Loma) por 8-11, 11-6, 11-7 y 11-0; Andrea Martínez (CDP) a Camila Lara (2000) por 11-2, 11-6 y 11-1; en la rama varonil, Inti Hernández (LRC le gana a Santiago López (LRC) por 7-11, 3-11, 11-8, 11-7 y 11-8; Ricardo López (CDP) a Luis Gutiérrez (Loma) 11-5, 11-6 y 11-6.
En la categoría de 16-17 años, rama femenil, María Emilia Malo (CDP) le gana a Alejandra Martínez (CDP) por 11-4, 11-5 y 11-3; en la rama varonil, Santiago Castillo (PV) le gana a Emilio Novoa (Loma) 11-1, 11-3 y 11-1.
En la categoría de 18-21 años, en la rama femenil, Naomi Alonso (PV) le gana a Tania Badillo (2000) por 11-4, 11-4 y 11-9; Carolina Bonifacio (CDP) a Naomi Alonso (PV) por 11-2, 11-4, 11-5; en la rama varonil, José Luis de Alba (PV) le gana a Sebastián Chevaille (CDP) por 6-11, 13-11, 16-14 6-11 y 11-7; Nicolás Galindo (LRC) a Nicolás Rovelo (Loma) por 11-2, 11-2 y 11-1; Benjamín García (PV) a Pablo Trujillo (Loma) 11-0, 11-0 y 11-0.
