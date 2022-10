Continúa la baja de funcionarios en el Inpode

El pasado jueves, la escoba hizo acto de presencia en las instalaciones del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (INPODE), en donde fueron dados de baja algunos funcionarios y empleado y donde lamentablemente la barrida no fue por igual.

Y como es del conocimiento general, el Inpode es un caos, en donde todo mundo quiere ser general, y pocos son tropa, por lo que la grilla está en grande en esa institución, y por ende su mal funcionamiento que terminó con la baja del ahora ex titular, Edmundo Ríos Jáuregui.

Sin embargo, la culpa no era del todo suya, hay elementos que buscaban cumplir con su trabajo, pero otros de plano que no hacían nada y que solo se dedicaban a crear conflictos internos y en crear problemas a los deportistas potosinos.

Nunca el deporte de San Luis Potosí, se había visto tan lastimado por las autoridades estatales, que deberán de estar ahí para apoyarlos en tratar de cumplir con sus objetivos, que es posicionar al deporte del estado entre los mejores del país.

No se sorprenda, si en los próximos días, ya no ve a gente como Omar Domínguez, Arim Solares, Francisco Barrón, Karina Galván, Ismael Sánchez, “Lito” Hermosillo, una tal Doris y Maribel, entre, otros elementos, lo malo es que no todos se fueron y todavía quedaron algunos elementos que realmente no hacen nada, nunca están para los deportistas potosinos y solo se dedican a hacer presupuestos millonarios y a tomar selfies en las ruedas de prensa.