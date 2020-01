Continúan negociaciones para llegada de Loba al Cruz Azul

México.- La llegada del delantero marfileño Ake Loba a Cruz Azul está en puntos suspensivos, ya que están en el proceso de negociación en el que muchos factores intervendrán para que se concrete o no, señaló el director deportivo, Jaime Ordiales.

"Primero, si no hemos hecho ninguna aclaración es porque está en negociaciones. Es un gran jugador, lo conozco personalmente, por eso Cruz Azul se ha fijado en él, la realidad es que no sólo es el jugador y el dinero, sino que intervienen los clubes y representantes, es un elemento que tiene otras opciones y si se da, bienvenido, si no, estamos analizando la mejor postura", dijo.

En conferencia de prensa en las instalaciones de La Noria, el dirigente explicó que sin duda es un elemento que les interesa mucho, sin embargo, hay variantes que complican la situación.

"La realidad es que quisiéramos que se hiciera, pero hay muchas situaciones para la contratación de un jugador. No me quiero adentrar más, es una opción buena y trataremos de seguir las negociaciones como lo hacemos con otros jugadores".

Manifestó que se "preocupa más por traer al buen jugador lo antes posible, pero no acelero los procesos, trato con el cuerpo técnico siempre ver la mejor opción, tenemos una dinámica de contrataciones a la par de algún jugador estamos con otros".

"Analizamos qué es lo mejor, queremos darle prisa, pero no tengo ni 10 días aquí, entonces es complicado, no es fácil, analizamos con Robert Dante (Siboldi) el mejor refuerzo para Cruz Azul", estableció.

Así mismo, aceptó que la lesión que sufrió el atacante argentino Milton Caraglio, quien presenta una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, es algo que les complica.