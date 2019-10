"Contra Pumas siempre motiva", dicen en América Femenil

Jana Gutiérrez mantiene la sonrisa y se envalentona rumbo a una semana de alta presión. En el calendario del América sigue Pumas, en lo que será uno de los duelos más atractivos de la J-14 del torneo Apertura 2019 en la Liga MX Femenil.

"Creo que contra Pumas siempre motiva, dicen el nombre de Pumas y ¡Grrrr!, que ya lo quieres jugar", dijo de manera pícara la joven centrocampista. "Ese tipo de clásicos me motiva y podemos sacarle ventaja".

Respecto al buen paso de las azulcrema (21 unidades), al hilar tres juegos sin perder, Gutiérrez exhortó a las suyas a no soltar la confianza, luego de pegarle por 2-1 a las sublíderes del certamen, las Tuzas del Pachuca (26 puntos).

"Contra [Pachuca] en ese momento era el fuerte de la liga, por eso podemos ganarle a otras más", recalcó Jana, quien aseguró no tener problemas con la rotación de posiciones dentro del esquema de Leo Cuéllar. "Para mí es cero complicado, trabajo en el lugar que me digan y lo haré al cien, siempre trato de estar aprendiendo, de ver los videos y acercarme a los profesores, para hacerlo mejor".

Por su parte, Renata Masciarelli admitió que las Águilas no la pasaron bien en lo anímico, en el arranque de torneo. Incluso, hasta la fecha acarrean malestar por no alcanzar el nivel exigido por el estratega Cuéllar y su localía en el estadio Azteca.

"Fue un inicio muy complicado, con el estadio Azteca iba a ser un torneo diferente a los anteriores, ya toca jugar con equipos fuertes en la fase regular. Estos resultados nos dan un respiro, pero no estamos conformes, queremos más, ser mejores y destacar un estilo más específico.

"Es mi primer torneo en México, pero viéndolo de manera externa se nota la diferencia que hay ya en los equipos que ya no son goleados, la que era goleadora ya no es tan fácil, se ve que los equipos agarraron un ritmo, cuestiones tácticas... Le toca a la Liga MX Femenil seguir apoyando, recordemos que al final de cuentas, la liga se creó para fortalecer y nutrir a las selecciones, se puede mejorar y vamos por un buen camino", manifestó la arquera, quien arribó al Nido tras la vacante que dejó Cecilia Santiago.

Sobre la posibilidad de que extranjeras jueguen en la Liga MX Femenil, la defensa Estefanía Fuentes consideró que todavía no es momento.

"Debemos recordar que esta liga empieza como un semillero para selecciones nacionales, siento que es importante que las más pequeñas tengan desarrollo, lo vimos ya con el Mundial Sub-17 donde México fue subcampeón, ahorita hay que tratar lo que hay de material mexicano, obvio que las extranjeras te ayudarán a que esto después crezca", atizó en conferencia de prensa.

Finalmente, Ana Karen López dejó ver que en el Nido ya cargan con esa presión que caracteriza a las instituciones más populares del balompié nacional.

"Voy llegando, pero estoy consciente de que ha crecido mucho el equipo, en estos momentos hay muchos cambios de jugadoras e ideas de juego, tenemos un compromiso y sabemos lo que es estar aquí, en América no juegas con el 80 o 90 por ciento, es dar el 100 o nada. Quien no pueda dar el 100, no puede estar en la cancha, se tienen que hacer cambios porque es ganar y eso la afición también lo exige, porque estamos en el más grande", remató la defensa central procedente de los Pumas.