Convoca Aregym a concurso de porras

La Academia de Porras Aregym está invitando a todos los equipos que deseen participar en su competencia denominada “Nightmare Show Championship” Cheer y Dance, que tendrá lugar el sábado 5 de noviembre en las instalaciones de la Unidad Deportiva Satélite de esta ciudad, gracias al apoyo del Inpode.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y el costo de las mismas es de 450 pesos y se puede hacer en la Av. Granjas 227-A, Col. Retornos, o bien se pueden comunicar al 44-44-21-05-54.

Todos los participantes recibirán medalla y habrá premio especial a los primeros lugares, y el tema de este evento es por el “Día de muertos”. El evento comienza a las 10:00 horas y ya se tienen confirmado a los equipos Sagrado Corazón, Flamingos Aregym, Galaxy Cheer Academy, Cougars Cheer, Balams Cheer, Colegio Presidente Kennedy, Instituto Potosino, Colegio Miguel Ángel, Cuervos Elite, Instituto Lomas del Real, Sparks Cheerleadig, Colegio Sembrados y Colegio Héroes de la Revolución.

Las categorías Cheer All Star son Mini Cheer de 4 a 9 años, Cheer Pewee de 5 a 12 años, Cheer Junior de 11-16 años, C. Senior Mixto de 6 a 20 años, C. Senior Femenil de 6 a 20 años, Cheer Prepa de 14-19 años, Grand Spirit COED más de 6 años, Grand Spirit femenil de más de 6 años, Cheer femenil de más de 14 años y Cheer mixto de más de 14 años.

En la modalidad colegial, las categorías son: Primaria menor de 5 a 9 años, Primaria general de 5 a 12 años, Primera mayor de 9 a 12 años, Secundaria de 12 a 16 años, Prepa de 14-19 años y Universidad de 17 a 25 años.

En la modalidad de Dance All Star, las categorías son Baby hasta 6 años, Tiny hasta 9 años, Pewee hasta 12 años, Junior hasta 16 años, Senior femenil de 12 a 20 años, Senior mixto de 12 a 20 años, femenil, varonil y mixto serán de más de 12 años. Y la categoría colegial son igual que las de Cheer.