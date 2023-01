Convocan a Campeonato de Pista y Campo

Romario Eliud Ventura Ruiz

meta@pulsoslp.com.mx

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en colaboración con la Asociación de Atletismo del Estado y La Liga Municipal de Atletismo, invitan a las instituciones educativas, clubes deportivos, clubes atléticos y atletas libres al II Campeonato de pista y campo Juntos por el Atletismo en San Luis Potosí, bajo las siguientes:

BASES

En principio respetar los protocolos de salud, desarrollándose el campeonato en la Pista de la Unidad Deportiva Universitaria (UDU), el día sábado 28 de enero del presente e iniciando a las 8:30 horas.

Los participantes podrán participar, todos los atletas que tengan la edad requerida para cada una de las categorías convocadas y lo podrán hacer hasta en dos pruebas individuales. Tanto en la rama Femenil y Varonil.

Las categorías estarán ordenadas con diferentes pruebas cada una, Pre inf. (2017 y menores) con pruebas de Circuito (30m, salto largo, lanz aro); Inf Especial (2015-2016) 50m, salto largo, lanz pelota; Inf a (2013-2014) 75m, salto largo, lanz pelota; Inf. Menor (2011- 2012) 150m-600m-Salto Largo-Impulso de bala (6 lbs)-Lanz de Disco (600 gms). Sub 16 (2008-2009-2010) 150m-2000m- 80 c/v, Salto Largo-Impulso de Bala (3kg/8lb) – Lanz. de Jabalina (500/600gms) Lanz. Martillo (2/4kg); SUB 18 (2006-2007) 200m-1500m-Salto Largo-Impuso de Bala (3kg/5kg)-Lanz de Jabalina (500/700 gms) Lanz. Martillo (3/5kg); SUB 20 (2004-2005) 200m-1500m-Salto Largo-Impuso de Bala (4kg/6kg)-Lanz de jabalina (600/800 gms); ABIERTA (2003 Y anteriores) 200m-800m-3000m-Salto Largo-Salto Alto-Impuso de Bala (4kg/7.2kg)-Lanz de jabalina (600/800 gms); Discapacidad 100m-salto largo, Pelota y Silla de ruedas 200m, 400m.

Respecto con la premiación, Se premiará con medallas a los tres primeros lugares de cada prueba y rama, en las categorías de discapacidad se premiará de manera general a los tres primeros lugares, indistintamente de su clasificación.

Para la inscripción del evento a partir, el costo será de $90.00 por atleta, y de $ 70 a los afiliados y asociados a esta asociación deportiva, se realizarán al correo electrónico: ligadeatletismoslp@gmail.com, cerrándose el viernes 27 de enero a las 20:00 hrs, bajo ningún motivo habrá inscripciones el día del evento.

Respecto al pago se realizará en efectivo al momento de recibir sus números. El reglamento Se aplicará con vigencia de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A. C; y los jueces serán designados por el comité organizador. El comité Organizador no se hace responsable por lesiones o accidentes considerándose riesgo deportivo.