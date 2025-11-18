logo pulso
Convocan a jóvenes a unirse a la organización del Mundial 2026

El gobierno de México invita a las juventudes a participar en la organización del Mundial de futbol 2026 a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Por El Universal

Noviembre 18, 2025 12:07 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- En el marco de los trabajos de la organización de la Copa FIFA 2026, el gobierno de México llamó a las juventudes a sumarse a estas actividades a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo, anunció el programa Jóvenes Embajadores en el Mundial "ser parte del juego también es construir el futuro".

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional, Bolaños explicó que se contempla la participación de 5 mil beneficiarios y beneficiarias de Jóvenes Construyendo el Futuro en instituciones públicas para realizar diversas actividades como deportivas, culturales y turísticas.

El registro comenzará en abril de 2026 y se tiene prevista la participación de las juventudes en un periodo de tres meses: "Tendrán la posibilidad de continuar con sus capacitaciones en el programa. (...) Van a recibir el salario mínimo y su inscripción en el seguro médico del IMSS".

Podrán registrarse en la página oficial del Programa: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

SLP

El Universal

