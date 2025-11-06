logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Fotogalería

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Confirma presentación de actividades del Mundial en Los Pinos

Claudia Sheinbaum Pardo elige el Complejo Cultural Los Pinos como escenario para dar a conocer las actividades del Mundial Futbol 2026.

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 12:19 p.m.
A
Confirma presentación de actividades del Mundial en Los Pinos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el siguiente lunes 10 de noviembre se va a presentar actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026.

El pasado lunes fue cancelada la presentación tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la noche del 1 de noviembre durante una celebración pública en dicho municipio.

De acuerdo con Presidencia, la presentación se realizará en el Complejo Cultural Los Pinos.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a los atletas paralímpicos que compitieron y ganaron preseas en Chile.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Confirma presentación de actividades del Mundial en Los Pinos
Confirma presentación de actividades del Mundial en Los Pinos

Confirma presentación de actividades del Mundial en Los Pinos

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo elige el Complejo Cultural Los Pinos como escenario para dar a conocer las actividades del Mundial Futbol 2026.

Inicia Campaña de Vacunación en estadio Olímpico Universitario
Inicia Campaña de Vacunación en estadio Olímpico Universitario

Inicia Campaña de Vacunación en estadio Olímpico Universitario

SLP

El Universal

La Secretaría de Salud anuncia la apertura del Mega Centro de Vacunación en el Estadio Olímpico Universitario.

Sheinbaum: 45% de mexicanas han sufrido acoso
Sheinbaum: 45% de mexicanas han sufrido acoso

Sheinbaum: 45% de mexicanas han sufrido acoso

SLP

PULSO

La presidenta llamó a legislar para agilizar las denuncias y reforzar la atención a víctimas

Reasignan casi 18 mil mdp en el PEF 2026
Reasignan casi 18 mil mdp en el PEF 2026

Reasignan casi 18 mil mdp en el PEF 2026

SLP

El Universal

El dictamen fue aprobado en su totalidad y turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el DOF