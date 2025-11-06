Confirma presentación de actividades del Mundial en Los Pinos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el siguiente lunes 10 de noviembre se va a presentar actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026.

El pasado lunes fue cancelada la presentación tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la noche del 1 de noviembre durante una celebración pública en dicho municipio.

De acuerdo con Presidencia, la presentación se realizará en el Complejo Cultural Los Pinos.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a los atletas paralímpicos que compitieron y ganaron preseas en Chile.

