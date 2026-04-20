Convocan a la Cuarta Gala de Atletismo

La Liga Diamante de Atletismo de San Luis Potosí lanzó la convocatoria para la Cuarta Gala de Atletismo 2026, evento que se celebrará el próximo viernes 24 de abril a las 16:30 horas en el Centro de Talentos y Alto Rendimiento "Plan de San Luis".

Esta edición tendrá un significado especial al contemplar un homenaje póstumo al profesor José de Jesús Peña Mendoza, reconocido por su trayectoria como impulsor del atletismo en la entidad, así como por su labor como entrenador y formador de múltiples generaciones de atletas. Su legado permanece vigente dentro del proyecto de la Liga Diamante, consolidando su enfoque formativo y competitivo.

La competencia forma parte del circuito oficial 2026, integrado por nueve galas a lo largo del año, con el objetivo de fomentar la participación constante de atletas en distintas etapas de desarrollo, desde categorías promocionales hasta máster.

De acuerdo con la convocatoria, podrán participar atletas inscritos en su categoría correspondiente, con un máximo de tres pruebas individuales por competidor, en ramas varonil y femenil. Las categorías abarcan desde promocionales (3 a 9 años), infantiles, juveniles, libre y máster.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El programa contempla pruebas de velocidad como 30, 50, 75, 100 y 400 metros; medio fondo y fondo en distancias de 600, 1500 y 3000 metros; además de caminata, saltos de longitud y altura, lanzamientos de pelota, bala y mini jabalina, así como relevos.

En los aspectos generales, se informó que se aplicará el reglamento de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) y de World Athletics. Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de correo electrónico y código QR oficial, con un donativo de recuperación de 100 pesos por atleta y 200 pesos por equipo de relevo.

La premiación consistirá en medallas para los primeros lugares de cada categoría y rama, mientras que todas las pruebas de pista se disputarán en formato de final directa. Con esta convocatoria, la Liga Diamante reafirma su compromiso de impulsar el atletismo en San Luis Potosí, generando espacios de competencia, formación y desarrollo para atletas de todas las edades, al tiempo de honrar la memoria de una figura clave en la historia del atletismo potosino.