Convocan al IV Campeonato de Pista y Campo

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo del atletismo en la entidad, fue presentado el IV Campeonato de Pista y Campo "Juntos por el Atletismo de San Luis Potosí", correspondiente a la temporada 2025-2026, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 21 de febrero, a partir de las 8:00 horas.

El evento marca un momento significativo para el atletismo potosino, ya que después de poco más de cuatro años, el CDTAR Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo reabre sus puertas gracias a su nueva administración, permitiendo el regreso de la Liga de Atletismo de Pista y Campo San Luis a esta emblemática pista.

Desde el año 2001, la liga ha contribuido de manera constante al desarrollo, promoción y fomento del atletismo de pista y campo en el estado, por lo que este campeonato representa un paso importante para la consolidación del proceso formativo de atletas en San Luis Potosí.

La competencia servirá como evento de preparación rumbo a la etapa regional de la Olimpiada Nacional 2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí