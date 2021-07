Convocatoria para Copa Oro, con Funes Mori y sin "Chicharito"

Con Rogelio Funes Mori como principal atracción, la Concacaf dio a conocer la lista definitiva de la Selección Mexicana para la Copa de Oro, en la que debutará el sábado 10 de julio en Arlington. También se oficializó que Javier Hernández no estará en el evento. El delantero del Monterrey utilizará el número 11.

En la nómina de 23 futbolistas no aparecen el portero Guillermo Ochoa, el volante Luis Romo ni el delantero Henry Martín, con lo que también se confirma que ellos serán los tres refuerzos mayores de 24 años de edad que estarán con el Tricolor en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En cambio, hay varios chicos de ese proceso preolímpico que no fueron incluidos por Jaime Lozano, pero sí tomados en cuenta por Gerardo Martino para el torneo de la Concacaf, como los defensas Kevin Álvarez (Pachuca) y Gilberto Sepúlveda (Guadalajara), así como los volantes Alan Cervantes (Santos Laguna) y Efraín Álvarez (Galaxy de Los Ángeles).

Osvaldo Rodríguez, lateral izquierdo del León, es otra de las novedades, mientras que se mantienen piezas clave como Héctor Moreno (Monterrey), Néstor Araujo (Celta de Vigo), Héctor Herrera (Atlético de Madrid), Edson Álvarez (Ajax), Jesús Manuel Corona (Porto) e Hirving Lozano (Nápoli).

El volante Diego Lainez tampoco aparece, lo cual también confirma que estará en los Juegos Olímpicos.