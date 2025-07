Copa América Femenina recibe críticas por malas condiciones y baja asistencia

En el torneo que se disputa en Ecuador, las jugadoras se quejaron porque tuvieron que calentar en un espacio interior con césped artificial previo a los partidos y por la falta del VAR en la fase de grupos. Los estadios casi vacíos han sido una tónica diaria.

La legendaria Marta, seis veces proclamada como la mejor jugadora del mundo que salió de su retiro para representar a Brasil en el principal torneo femenino de Sudamérica, no estaba contenta de verse obligada a calentar en un pequeño espacio interior del estadio Gonzalo Pozo Ripalda antes de un partido contra Bolivia.

"No había suficiente espacio, no entiendo por qué no podemos calentar en la cancha", dijo Marta. "Esperamos que la CONMEBOL solucione algunos de estos problemas y que se tomen medidas para mejorar. ¿Esto es fútbol profesional?"

"Si se nos exige un alto rendimiento, también tenemos derecho a exigir un nivel de organización acorde. Hace muchos años que no juego un torneo en Sudamérica y estas situaciones me entristecen profundamente", añadió.

Los organizadores del torneo no permitieron que las jugadoras calentaran en el campo para protegerlo, ya que en la fase de grupos se programaron partidos consecutivos en ese estadio.

'Merecemos algo mucho mejor'

La CONMEBOL, el organismo rector del fútbol en Sudamérica, no se ha pronunciado públicamente sobre las quejas. Tras consultar con las 10 selecciones participantes, la CONMEBOL acabó permitiendo los calentamientos en la cancha.

"Hoy vivimos una situación muy complicada. Incluso los torneos amateurs están mejor organizados que esto. Pregúntenle a Alejandro (Domínguez, presidente de la CONMEBOL) si alguna vez tuvo que calentar en un espacio de cinco o diez metros que olía a pintura", dijo la delantera brasileña Ary Borges. "¿Por qué en el fútbol femenino pasan estas cosas? Sinceramente, creo que merecemos algo mucho mejor".

El torneo se está jugando en tres estadios en la capital de Quito. La final está programada para el 2 de agosto en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el tercero más grande de Ecuador, con una capacidad para 44,000 aficionados.

Las jugadoras también se han quejado de la falta de VAR, ya que la revisión de video solo se utilizará para las semifinales y la final.

"Es una falta de respeto que no haya VAR. La Eurocopa se juega en paralelo y para nosotras, como jugadoras, es una vergüenza ver la Eurocopa y ver la Copa América", señaló la delantera chilena Yanara Aedo.

La Copa América es uno de los tres grandes torneos continentales femeninos que se están disputando en julio, junto con el Campeonato Europeo y la Copa Africana de Naciones.

Para algunos equipos, los problemas surgieron antes del inicio del torneo. Uruguay llegó con sus jugadoras molestas con su federación por las condiciones de entrenamiento y acordaron participar apenas 72 horas antes de su debut después de que se cumplieran sus demandas.

Las jugadoras pidieron usar la instalación de entrenamiento en Uruguay conocida como "Complejo Celeste" con las mismas condiciones que sus homólogos masculinos, tener mejor equipamiento y un aumento en su asignación diaria de dinero para competiciones nacionales e internacionales.

Venta de entradas

La baja asistencia también ha sido un problema. Aunque no se han publicado cifras oficiales, las imágenes de televisión muestran la mayoría de los estadios con asientos vacíos incluso para el país anfitrión. En el primer partido de Ecuador contra Uruguay, solo se anunciaron 6,000 aficionados en el estadio IDV, que tiene capacidad para 12,000.

Las entradas para el evento salieron a la venta al público general el 4 de julio, apenas ocho días antes del partido inaugural. En un foro internacional sobre condiciones laborales en el deporte femenino a principios de este mes en Ginebra, se informó a los delegados que la falta de promoción en Ecuador supuestamente resultó en la venta de 30 entradas para un partido en un estadio casi vacío.

'Es un problema global'

FIFPRO, el sindicato global de jugadores de fútbol, encuesta a los jugadores después de grandes eventos y trabaja con las confederaciones para realizar los cambios necesarios.

"No está aislado en la CONMEBOL, es un problema global. Creo que lo que ha sucedido es que obviamente las jugadoras con las plataformas más grandes, Marta, Kerolin, pueden hablar, pero hay muchas jugadoras que no pueden usar su voz", dijo Alex Culvin, directora de política global para el fútbol femenino de FIFPRO.

"Ahí es donde FIFPRO obviamente tiene la responsabilidad de proteger a las jugadoras para que no tengan que abogar por sí mismas, y lo hacemos a través de encuestas anónimas, y cuando las jugadoras hablan, ofrecemos apoyo".