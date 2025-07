Marion Reimers sorprende al defender a "Chicharito"

Desde hace varios días, Javier Hernández se encuentra en el ojo del huracán por las polémicas declaraciones que realizó en sus redes sociales.

El "Chicharito" ha dado más de qué hablar por lo que hace fuera del terreno de juego que por lo que hace dentro de él.

El regreso del centrodelantero a las Chivas no ha sido el esperado, en cuanto al tema de rendimiento goleador.

En un año y medio, el ex del Manchester United y del Real Madrid únicamente ha podido marcar en tres ocasiones, dos en Liga MX.

Por tal motivo, las críticas lo han acompañado a lo largo de los tres torneos que ha disputado con el Rebaño.

Sin embargo, los recientes videos que publicó en sus redes sociales han provocado que los comentarios en su contra estén a la orden del día.

Incluso, las palabras del Chicharito causaron impacto en la Federación Mexicana de Futbol y en la Liga MX y en su propio equipo, quienes no dudaron en compartir un comunicado luego de su controversial discurso.

De igual forma, las palabras de Javier Hernández también tema de debate en las mesas de análisis y los comentaristas deportivo compartieron sus ideas sobre lo que había expresado en sus redes sociales.

Sin embargo, una de las opiniones que más llamó la atención fue la de Marion Reimers, analista de TNT Sports, quien publicó un peculiar video en sus redes sociales.

"Quiero contarles que vi el video del Chicharito y creo que tiene razón... nos perdimos, hasta me dejé crecer el pelo porque eso de tenerlo corto es muy del varón. Desperté con cero ganas de vivir esta vida que he construido porque pensé en lo que sería mi vida sin las libertades que tengo", mencionó.

La exmiembro de FOX Sports ironizó sobre las palabras de Javier Hernández, por lo que su mensaje fue una contundente burla, ya que señaló que "todo sería más fácil si me dedicara a barrer para un proveedor".

Marion Reimers mencionó varios ejemplos haciendo referencia al discurso que publicó el Chicharito e, incluso, colocó datos específicos sobre los temas mencionados.

"¿Para qué necesitaría mi independencia financiera y amorosa mejor dedicándome a un señor que tarde o temprano se desentienda de la crianza o las responsabilidades compartidas? Todo esto justo para finalmente encontrarme a la última etapa de mi adultez, quizás me vaya a enfermar y el proveedor quizás un día se vaya por cigarros", señaló.

Marion Reimers, de manera sarcástica, le agradeció a Javier Hernández "por iluminarnos y por recordarnos" el tema que tocó en su discurso.

"Ni se diga el hecho de viajar sola, ser dueña de tiempo y elegir vivir con una mujer. Una cosa más, la energía femenina no es únicamente heterosexual mi Chicharito y pensándolo bien, la masculina tampoco", se burló la comentarista de TNT Sports.