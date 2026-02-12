logo pulso
Corbin Carroll se pierde el Clásico Mundial

Por AP

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Corbin Carroll se pierde el Clásico Mundial

El jardinero de los Diamondbacks Corbin Carroll se perderá el Clásico Mundial de béisbol después de fracturarse el hueso ganchoso de la mano derecha durante una práctica de bateo con Arizona, informó el miércoles a The Associated Press una persona con conocimiento de la lesión.

Carroll será operado este mismo día y se perderá un tiempo considerable durante los entrenamientos de primavera, según confirmó la persona, que habló bajo condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado la lesión.

No se sabe si Carroll, de 25 años, regresará a tiempo para el día inaugural de los D-backs. Se esperaba que fuera parte del equipo de Estados Unidos que disputará el Clásico. Carroll fue el Novato del Año de la Liga Nacional en 2023. Bateó para .259 con 31 jonrones, robándose 32 bases, la temporada pasada. Lideró las Grandes Ligas con 17 triples.

MLB.com fue el primer medio en reportar la lesión de Carroll.

