Corren a aficionado de Chivas por celebrar un gol con una bandera

Un aficionado del Guadalajara narró como fue "corrido" del estadio de las Chivas, por festejar con una bandera, una anotación en el juego en el que las Chivas derrotaron a los Xolos de Tijuana el pasado sábado.

El aficionado Ricardo Ortiz Montenegro grabó como fue sacado del estadio por portar una bandera "de la Selección Mexicana", cuando en realidad es una imagen realizada por él y que ha sido usada por el mismo equipo en el estadio y hasta en gafetes.

"Te duele cuando te enojas con el amor de tu vida; hoy después de casi 11 años de asistir al estadio de Chivas, y ellos de haber usado la imagen de su servidor y la de mi bandera #SoloMexicanos, hoy por primera vez me sacan por celebrar con ella después de un gol", narró.

"El estadio y redes sociales del equipo de mis amores han sacado a lo largo de muchos años la imagen de la bandera #SoloMexicanos en soportes como gafetes, columnas, tienda, etc., y hasta en la entrada del inmueble donde la verdad me ha dado muchísimo gusto verlas".

"Hoy salgo con infinita tristeza, rabia e impotencia por el hecho de que me corren (literal) del Estadio de Chivas por festejar un gol, como siempre lo he hecho y, como ellos saben que siempre lo hago, aquí fragmentos del video (...)".

En uno de los videos grabados, le explican que faltó al reglamento de la Liga: "Por faltar al reglamento de la Liga, no puedes usar banderas de la Selección Mexicana".

Ante esto, el fanático respondió: "Ahí el argumento que me dan, yo ofrecí guardar mi bandera y seguir viendo el juego en paz, pero no hubo respuesta positiva, triste por perderme en vivo la victoria, porque me sacan entre 10 personas de la que nunca en la vida me habían "corrido" como si fuera un delincuente".

El club Guadalajara respondió al afectado en donde, a modo de disculpa, lo invitan al palco para el próximo juego: "Ricardo, lamentamos mucho lo que sucedió. Como sabes, los protocolos actuales son más estrictos buscando el bienestar de todos. El Estadio Akron siempre será tu casa y queremos invitarte al palco para el próximo juego. ¿Aceptas? Amamos tu bandera, pero por ahora no la puedes traer".