Correrá Vettel con Aston Martin el próximo año

México.- Después del anuncio que "Checo" Pérez dio esté miércoles por la tarde, donde dijo que dejará Racing Point al final de esta temporada, ahora es oficial que Sebastian Vettel de Ferrari tomará su lugar el próximo año, cuando el equipo llevará el nombre de Aston Martin.

Según el equipo fichar al cuatro veces campeón de F1 de 33 años es una "clara declaración de la ambición del equipo de establecerse como uno de los nombres más competitivos del deporte". Vettel ha estado discutiendo su futuro con el equipo de Lawrence Stroll durante varios meses, desde que Ferrari anunció que lo despedirán a fines de este año, con Carlos Sainz de McLaren en su reemplazo.

El pasado mes de agosto, Mattia Binotto, director del equipo Ferrari, informó que Vettel ya no sería tomado en cuenta en las decisiones del equipo, ni asesorará más sobre el futuro de la Scuderia, luego de las declaraciones del alemán, en donde aseguraba que "su opinión ya no es importante en el equipo". En el Gran Premio de Italia, llevado a cabo el pasado domingo, el alemán no pudo completar siquiera 10 vueltas a bordo de su monoplaza, retirándose de la competencia tras un problema con sus frenos.

"Ya noté en la primera curva que había un problema con el conducto de frenos traseros, en la primera curva no frenaba el coche; estaba claro que había un problema, no sé por qué, en la primera curva se acabó todo", explicó Vettel para medios alemanes. Tras sostener platicas con Stroll durante varios meses y luego de que su equipo actual le informara que no contará con él al final de esta temporada, Vettel decidió darle un nuevo rumbo a su carrera, siendo este el motivo por el cuál será parte del equipo Aston Martin para la próxima temporada de F1. El alemán se mostró alegre y entusiasmado por su llegada al equipo comandado por Lawrence Stroll. "Me complace finalmente compartir esta emocionante noticia sobre mi futuro", agregó.