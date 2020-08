¿Corrupción en América? Acusan mano de promotores en contrataciones

Miguel González Zelada, agente FIFA, vuelve a la carga en contra de quienes considera la directiva del América ha dejado entrar y solamente han hecho que el club pierda reputación.

"Lo que dije es que alguien ahí dentro (del equipo de las Águilas) le está dando mucha confianza a algunos 'grillitos' que se han subido a la nube y dicen que si no pasa por sus manos, nadie puede entrar al América".

El paraguayo cuenta que todo esto viene a colación de cuando hizo los tratos para llevar al defensa central guaraní, Bruno Valdez, a Coapa. "(En el 2014) llevé a Miguel Samudio, el lateral, fue de Cruzeiro al América, y no hubo problemas con la gente que estaba ahí (Ricardo Peláez, Mauricio Culebro y José Romano) nunca tuve trabas, todo bien, el problema vino después".

En 2016, Bruno Valdez entró en la mira de las Águilas, González Zelada fue el encargado de hacer las negociaciones, pero al final...

"Con Bruno tenía una gran relación, yo comencé a hablar con la gente del América, pero al final, se cortó todo. Se metió un promotor argentino-paraguayo Pedro Aldave y salí de la operación. Me dolió, me duele. Creo que el dueño del América (Emilio Azcárraga) no sabe el daño que le están haciendo a su equipo, la mala imagen que está dejando en Sudamérica".

Reitera, "hay alguien dentro del club que le está dando muchas libertades a ciertos promotores o a agentes argentinos. Yo solo digo, no hay que tocar el dinero ajeno, yo no me meto en las operaciones de nadie, ellos sí".

Los promotores señalados de tener gran influencia en América son Pedro Aldave y Nazareno Marcollese, "que no me consta que hagan malas cosas, pero si tiene cuatro patas, ladra como perro y mueve la cola como perro".

A Bruno Valdez, lo ayudó en su crecimiento, "creo que nadie sabe esto, pero Bruno sufría miopía, aquí se le ayudó, se le tuvo mucho cariño, pero al final, cuando íbamos a firmar todo, se me desapareció dos días y aparecieron estas personas metidas atrás... Uno pelea por lo que es suyo. Ya estamos grandecitos para estar jugando al Al Capone, yo solo espero que Emilio Azcárraga vea lo que está pasando en su equipo".

-¿Santiago Baños es quien ha dejado entrar a estos promotores al club?

"No sé, no recuerdo el nombre de con quienes traté a esas alturas, pero están dejando muy mala imagen. Yo por lo menos no trataré con ellos algún tiempo, la confianza se ha perdido".