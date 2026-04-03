Costará 10,990 dólares, boleto para final del Mundial

La FIFA elevó el precio máximo de sus entradas para la final de la Copa del Mundo a 10.990 dólares el miércoles, durante la reapertura del proceso de venta, afectado por una serie de fallas, y después de que se definió la lista de 48 equipos participantes para el torneo de este año.

El precio había sido de 8.680 dólares en diciembre, cuando la FIFA vendió entradas tras el sorteo mundialista.

Los boletos de categoría 2 de la FIFA para el partido del 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, cuestan 7.380 dólares, frente a 5.575, y los de categoría 3 tienen un precio de 5.785 dólares, un aumento respecto de 4.185.

Las entradas estaban listadas para 17 de los 72 partidos de la fase de grupos hasta la noche del miércoles y para ninguno de los encuentros de la fase de eliminación directa.

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El organismo rector del fútbol mundial está utilizando precios dinámicos para el torneo, que se jugará en 11 ciudades de Estados Unidos, además de tres en México y dos en Canadá.

Sólo había disponibles por la tarde entradas de 2.735 dólares, las localidades de mayor precio, para el debut de Estados Unidos el 12 de junio contra Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood, California. El precio no había cambiado desde diciembre.

No se listaron entradas para el partido de los estadounidenses del 19 de junio contra Australia en Seattle ni para su encuentro del 25 de junio contra Turquía en Inglewood.

El miércoles por la tarde, sólo había disponibles localidades de 2.985 dólares para el partido inaugural del torneo entre México y Sudáfrica.