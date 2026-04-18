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Coventry vuelve a Premier League

Aseguró su regreso tras un empate esforzado en Blackburn

Por AP

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Coventry vuelve a Premier League

BLACKBURN.- Coventry City aseguró su regreso a la Liga Premier por primera vez desde 2001 el viernes, tras empatar 1-1 como visitante ante Blackburn Rovers.

Los hombres dirigidos por Frank Lampard fueron dominados durante gran parte del partido, pero un punto fue suficiente para sellar un histórico retorno a la máxima categoría del fútbol inglés.

El extremo Ryoya Morishita adelantó al local Blackburn a los 54 minutos, pero Bobby Thomas igualó a seis minutos del final para desatar la alegría de los aficionados visitantes.

El resultado dejó a Coventry con una ventaja de 11 puntos sobre Ipswich Town, que ocupa el segundo puesto de la Championship, la segunda división. Marcha además 13 puntos por encima de Millwall, que es tercero.

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Los dos primeros ascienden automáticamente, mientras que los equipos del tercero al sexto disputan un playoff para determinar qué otro club se unirá a ellos.

El equipo de Lampard ha sido una apuesta sólida para el ascenso durante toda la temporada, con el mejor ataque y la defensa menos goleada.

Estuvo en la máxima categoría durante 34 años, de 1967 a 2001, pero su único gran trofeo fue la Copa de Inglaterra en 1987.

El resultado del viernes dejó a Blackburn en el 16º puesto, tres posiciones y cinco puntos por encima de la zona de descenso.

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