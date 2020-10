Covid en la NFL sacudió la agenda de televisoras en México

Con la cancelación del partido entre Tennessee y Pittsburgh de este domingo –por el brote de contagios de Covid-19 en los Titans–, la agenda de las televisoras de la NFL tuvo que ser modificaba.

Las empresas con los derechos de transmisión tuvieron que cambiar la repartición de juegos del mediodía de este domingo, correspondientes a la Semana 4 de la temporada 2020.

En principio, Izzi –nuevo canal con cotejos de la NFL– iba a ser el encargado de pasar el duelo entre Steelers y Titans, mientras que Fox Sports tenía el de Cleveland-Dallas y Tampa Bay-Chargers de Los Ángeles.

Sin embargo, con la suspensión del primer partido mencionado, ahora será Izzi el que pase el cotejo entre los Buccaneers de Tom Brady frente a los californianos (12:00 horas). Los Cowboys pasaron a Fox Sports, que también adquirió el duelo entre Seattle y Miami, de la misma hora.

Los cotejos vespertinos no cambiaron: Giants vs Rams (15:05 horas) van por Fox Sports 2, Bills vs Raiders por Fox Sports y Patriots vs Chiefs (15:25) por el Canal 9.