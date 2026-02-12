logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Fotogalería

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

CR7 se pierde su 3er. partido

Pero aún así el Al Nassr derrotó el miércoles al Arkadag FC

Por AP

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
CR7 se pierde su 3er. partido

RIAD.- Cristiano Ronaldo se perdió su tercer partido consecutivo con Al Nassr, aún así el club saudí derrotó el miércoles 1-0 al Arkadag FC de Turkmenistán en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia 2.

Abdullah Al-Hamdan anotó el único gol del encuentro en la segunda categoría del torneo de clubes de Asia y con lo que el Al Nassr quedó al mando de la eliminatoria de cara al partido de vuelta de la próxima semana en Riad.

Cristiano —que aún no ha ganado un trofeo importante desde que se incorporó a Al Nassr en diciembre de 2022— ha estado ausente en medio de reportes de que está descontento con la forma en que el club es gestionado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, que también es propietario de Al-Hilal, rival en Riad, y Al Ahli y Al Ittihad, equipos con sede en Yeda.

En la Liga de Campeones Elite, el principal torneo de clubes de Asia, el internacional argelino Houssem Aouar firmó un triplete y Al Ittihad goleó 7-0 a Al Gharafa de Qatar en la penúltima jornada de la fase de grupos. El resultado aseguró que el dos veces campeón se uniera a Al Ahli y Al Hilal en los octavos de final.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los ocho mejores clubes de cada uno de los dos grupos de 12 equipos —con sede en las regiones oeste y este de Asia— avanzan a la fase de eliminación directa. Al Wahda de los Emiratos Árabes Unidos y Tractor SC de Irán también han asegurado la clasificación a falta de un partido por disputar.

En la Zona Este, el Melbourne City de Australia avanzó con una victoria 2-1 en la visita al Ulsan HD de Corea del Sur, para unirse a los japoneses Sanfrecce Hiroshima, Vissel Kobe y Machida Zelvia en la segunda ronda.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

NBA impone suspensiones tras pelea en partido Pistons-Hornets
NBA impone suspensiones tras pelea en partido Pistons-Hornets

NBA impone suspensiones tras pelea en partido Pistons-Hornets

SLP

AP

Isaiah Stewart recibió la suspensión más larga por su historial de actos antideportivos en la NBA.

Sarah Schleper y Regina Martínez debutan en Juegos Olímpicos Invierno
Sarah Schleper y Regina Martínez debutan en Juegos Olímpicos Invierno

Sarah Schleper y Regina Martínez debutan en Juegos Olímpicos Invierno

SLP

El Universal

Las mexicanas competirán en Cortina d´Ampezzo con transmisión por Claro Sports y Vix.

Henry Martín genera polémica con sus declaraciones en América
Henry Martín genera polémica con sus declaraciones en América

Henry Martín genera polémica con sus declaraciones en América

SLP

El Universal

El jugador destacó la necesidad de reforzar posiciones específicas en América y cuestionó las contrataciones extranjeras.

Entradas agotadas para ceremonia de Federer en Salón de la Fama tenis
Entradas agotadas para ceremonia de Federer en Salón de la Fama tenis

Entradas agotadas para ceremonia de Federer en Salón de la Fama tenis

SLP

AP

La ceremonia de incorporación de Roger Federer en Newport agotó 900 entradas en dos minutos.