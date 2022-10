Crean la Escuela Mpal. de Ciclismo

Durante su estancia en San Luis Potosí, el pedalista colombiano Nairo Quintana fue testigo de la creación de la Escuela Municipal de Ciclismo, con lo cual se busca motivar a la niñez y juventud potosina a mantenerse en el deporte.

En el acto que tuvo lugar en el Centro Deportivo Los Vergeles, se hizo entrega de bicicletas de ruta y de montaña a niños, niñas y jóvenes tuneros, además de recibir jersey y casco, indumentaria con la cual iniciarán su camino dentro del ciclismo.

En su mensaje, el presidente municipal comento: “Si estos niños compiten y van para adelante con el apoyo de nosotros, yo estoy seguro que vamos a cambiar San Luis Potosí. Por eso el jersey de nuestro equipo, del que Raúl Alcalá y Nairo Quintana son parte, dice Sí, porque nosotros creemos que sí se puede y aquí está la mejor muestra de que sí se puede”, dijo el presidente municipal.

“Le digo a los niños y las niñas que nos tenemos que entrenar para que participemos en la segunda edición del Fondo, que dentro de un año tenemos que ser competitivos”, señaló el alcalde.

El histórico ciclista colombiano Nairo Quintana reconoció la labor del alcalde Enrique Galindo, que ha apostado por proyectos de impulso al deporte y, por tanto, de la juventud potosina: “Estoy siendo testigo de que está haciendo esto posible, me llena de orgullo estar siendo partícipe de esto. No es mi país, no es mi pueblo, pero me siento con esta camiseta uno más del equipo”.

Pablo Yáñez, un pequeño beneficiado con este proyecto, agradeció el apoyo y el impulso a las nuevas generaciones de potosinos.

El ciclista mexicano en retiro, Raúl Alcalá, ganador de etapas del Tour de Francia en 1989 y 1990, se dijo sorprendido por este proyecto, que es el inicio para que niños potosinos puedan destacar en la disciplina. Por su parte, el director de Deporte Municipal, Luis Fernando Alonso Molina, explicó que esta academia tendrá bicicletas gratuitas, servicio mecánico y la formación de niños y niñas dentro del ciclismo, tanto en la modalidad de ruta como de montaña.