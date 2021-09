Cristante asegura que América no es parámetro para el Toluca

Para los Diablos Rojos del Toluca, el parámetro para medir lo que han alcanzado y lo que pueden hacer en el resto del torneo Apertura 2021, son ellos mismos, el trabajo del día a día, y no un rival, aún si este son las Águilas de América, actual líder de la competencia, aseguró el director técnico Hernán Cristante Mandarino, quien informó además que para este encuentro podrá contar ya con elementos como el delantero Pedro Alexis Canelo, Jorge Rodríguez y Jorge Torres Nilo.

"No tomo al América como parámetro, nos tomamos a nosotros como parámetro en el día a día. A veces los partidos tienen circunstancias que no puedes controlar y eso no define una realidad, el parámetro de Toluca es que está hoy en segundo lugar, que es uno de los equipos que mayores goles tiene, que más ataca, que más variables presenta", dijo.

Y añadió: "Mi parámetro hoy indica que podemos competir al tú por tú con el número uno y que podemos hacerle un gran partido con la idea de buscar esos tres puntos. Lo que pase mañana no significas un parámetro, salga a favor la situación, creo que el parámetro es lo que nosotros venimos haciendo y los números que tenemos".

No obstante, sí reconoció la complejidad del rival, pues señaló que América: "es un equipo que tiene muy buenos valores, Solari ha sabido encontrar un equilibrio y hoy es el equipo más equilibrado, lo dicen los números, pero también si ves los ritmos de juegos y demás, es un equipo difícil de quebrar en la parte emocional, entonces eso es lo que le da la solvencia, su estructura hoy".

"Es un equipo que tiene pocos goles, un equipo que llega, tiene variantes y es rotundamente peligroso. Así que tenemos que atender lo que ellos puedan llegar a mostrar, tuvieron un partido hace un par de días y eso le da la posibilidad al técnico de poder cambiar un poco los hombres, y no saber a veces cómo van a salir a la cancha te puede generar alguna duda, pero nosotros tenemos que salir con la seguridad que ha mostrado Toluca en el transcurso del torneo", dijo.

Asimismo, reconoció que la parte emocional juega un papel importante, pues se enfrentan el primer y segundo lugares y "hay un montón de condimentos que lo hacen un gran partido en papel, ojalá todo lo que hayamos trabajado, hablado y demás en esta puesta a punto antes del juego, podamos llevarlo a cabo mañana en el mismo".

Por otro lado, el estratega informó que el delantero Pedro Alexis Canelo respondió muy bien, "así que va a estar listo para mañana, eso es para nosotros una buena noticia porque tenemos algo más que generar al ataque".

Afortunadamente los Diablos también podrán contar con elementos como Jorge Rodríguez, quien salió por un golpe en el partido del lunes pasado, y de quien señaló, "ha mostrado grandes cosas, mucha inteligencia a la hora de jugar y que esté con nosotros, como dije de Pedro (Canelo), es un aliciente en el sentido de que tienes a quién recurrir, con quién trabajar".