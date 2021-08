Cristante no ve a Pumas como un rival débil pero se sabe favorito

Convencido de que sus Diablos Rojos del Toluca están cada vez más cerca de su nivel óptimo, el director técnico, Hernán Cristante Mandarino consideró que este domingo, ante Pumas, les espera un juego complicado, de alta intensidad, en el que deben hacer valer la localía y demostrar sus capacidades para quedarse con el triunfo.

En conferencia de prensa este viernes, el estratega refirió que, si bien Pumas no tuvo un buen arranque, haber obtenido su primer triunfo la jornada pasada les ayuda en el aspecto emocional, mientras que "en el aspecto funcional es un equipo que nunca deja de pelear, que no va a ser un rival fácil. Es un equipo que corre, que mete, que empuja y que los resultados en un par de partidos no se le dieron, no es que jugó mal".

En este sentido, consideró: "Vamos a jugar un partido muy complicado, donde la intensidad va a ser muy alta, y si bien sabemos la secuencia de ataque y cómo te pueden lastimar ellos, ellos también saben las nuestras, así que el que tenga mejor ejecución es el que llevará avanti el partido".

No obstante, consideró que estando en casa, los Diablos tienen que "ir por los tres puntos, ser agresivos, pensar en que sí, es un rival que no hay que subestimar, pero que nosotros tenemos que demostrar no solamente nuestra localía sino nuestras capacidades".

El Director Técnico escarlata reconoció que si bien los últimos tres partidos Toluca no pudo encontrar el triunfo -reportó una derrota y dos empates-, el ánimo y actitud de los jugadores es excelente.

Así que "tenemos que seguir con el mismo trabajo, la misma esencia. Creo que podemos ser ese equipo protagonista no solamente en casa sino en todos lados, y que respeten al Toluca por lo que hace en el campo, por lo que demuestra, por lo que ejecuta", declaró.

Por otro lado, Cristante reiteró que mucho de lo que aún pueda mejorar el equipo dependerá de contar ya con jugadores como Diego Rigonato y Rodrigo Salinas, quienes están a disposición luego de su respectiva cirugía; la puesta a punto de los refuerzos Braian Samudio, Oscar Vanegas y Diego "Puma" Chávez.

Asimismo, falta que Felipe "Pipe" Pardo, supere una lesión en el tobillo que reportó en entrenamiento. "Y estaríamos al cien. Claro, la parte funcional, la parte dinámica del equipo en cuanto a la metodología estaríamos completos y tendríamos las opciones de poder trabajar no solamente un esquema distinto sino variantes distintas, no solamente variable", dijo.

"Eso es lo que se antoja agradable en este final del primer tercio del torneo, que para mí finaliza ahora con Pumas, y tienes dos semanas para poder ya darle un toque más fino al equipo, y eso mejoraría la ejecución, mejoraría el funcionamiento, las variantes y te acercaría a los resultados que uno está buscando", añadió.