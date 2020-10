Cristiano Ronaldo cambia de look

A una semana de haber sido diagnosticado con Covid-19, el portugués Cristiano Ronaldo reapareció en redes sociales haciendo ejercicio y con nuevo look: rapado. El delantero de la Juventus fue filmado por su pareja la española Georgina Rodríguez mientras realizaba "bicicleta" y cantaba, eso sí, es aislamiento, detrás de un vidrio.

"El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas", escribió en su cuenta de Twitter. Se espera que CR7 no pierda forma física y a pesar de la enfermedad esté listo para regresar con la Juventus para el duelo ante el Barcelona y Lionel Messi en la fase de grupos de la Champions League, a realizarse el 28 de octubre.

Por el momento el portugués ya se perdió el juego contra el Crotone e la Serie A, contra el Dínamo de Kiev en la Champions y seguramente lo hará con el que se equipo disputará este fin de semana con el Hellas Verona.