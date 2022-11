Cristiano Ronaldo da su opinión sobre Lionel Messi a días del Mundial

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- A tres días de que empiece la Copa del Mundo en Qatar, el jugador de la Selección de Portugal y del Manchester United, Cristiano Ronaldo, encendió la polémica con una entrevista realizada por Piers Morgan, periodista inglés, donde habló de varios temas como su presente en Inglaterra y su relación con su eterno rival, Lionel Messi.

"Como jugador, es magnífico. Es mágico, top. Como persona... Compartimos el escenario durante 16 años. Imagínate eso. Así que tengo una gran relación con él. No somos amigos en el sentido de amistad como quien te visita a tu casa o hablas por teléfono, pero es como un compañero de equipo. Tengo mucho respeto por cómo habla sobre mí, incluso su esposa sobre mi novia", comentó Ronaldo.

"¿Qué más puedo decir de Messi? Solo cosas grandiosas. Por lo que ha hecho por el futbol. Zidane y él han sido los mejores que he visto. De los jugadores contra los que he jugado, es el mejor", agregó.

Finalmente, el portugués y el argentino son, de manera indiscutible, los dos mejores jugadores que ha visto el futbol desde los grandes nombres como Maradona o Pelé. Mientras uno tiene ocho balones de oro, el otro tiene seis, marcando récords inalcanzables seguramente para las futuras generaciones.