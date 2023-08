Cristiano Ronaldo gana título con Al-Nassr e internautas reaccionan

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Cristiano Ronaldo, el máximo goleador en la historia del futbol, decidió poner fin a su trayectoria en Europa y eligió Arabia Saudita para continuar con sus últimos años como profesional.

El portugués llegó a Al-Nassr a principios del año en curso tras no ser considerado por Erik ten Hag en el Manchester United.

Desde su arribo al conjunto saudí, el exjugador del Real Madrid no ha dejado de convertir anotaciones.

En esta ocasión, "El Bicho" consiguió un doblete y conquistó su primer trofeo con la escuadra de la capital saudita. Además, ganó la Bota de Oro al ser el jugador con la mayor cantidad de goles (6) del Campeonato de Clubes Árabes.

Cristiano Ronaldo llegó a 35 títulos a lo largo de su carrera; sin embargo, los memes no se hicieron esperar luego de los usuarios en redes sociales le recordaron a Lionel Messi.

El diseño de la copa, que levantó el canterano del Sporting de Lisboa, generó comparaciones con el trofeo del Mundial que el actual futbolista del Inter Miami alzó en Qatar 2022.