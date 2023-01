Cristiano Ronaldo genera polémica por piercing de su hijo de 5 años

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- El futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, quien recientemente estuvo dando de qué hablar debido a su error de mencionar que había llegado a Sudáfrica durante su discurso de presentación en el club árabe Al Nassr, volvió a estar en el ojo público.

A través de la cuenta de Instagram de su esposa, Georgina Rodríguez, dio a conocer una foto de sus hijos, pero algo en la oreja del niño llamó la atención de sus seguidores.

Mateo, que es uno de los mellizos del jugador, tiene tan solo cinco años y comparte los gustos de llevar un piercing en la oreja como su padre, lo cual, no fue del agrado de muchos.

"No lo dejan ni ser Niño y ya le ponen aretes. Son 5 años por Dios", "Ese niño tan pequeño y ya con arete", "¿Es necesario mostrar la excesiva riqueza poniéndole un arito a un niño?", opinaron.

En la publicación de la foto en la que el menor le está dando un beso a su hermana, hubo otros quienes opinaron lo contrario y apoyaron a la pareja en su decisión de darle la libertad a Mateo de portar el arete.

"Gente opinando sobre religión y otros peleándose por el arito del niño, dejen vivir, tengo alumnos varones adolescentes que tienen más aritos que las niñas, y no veo a los padres ofenderse por esa actitud. Dejen vivir", comentó un usuario de Instagram.

La modelo y actual esposa del jugador que trabajaba como vendedora en una de las tiendas de la reconocida marca Gucci, es también la madre de seis hijos, aunque no todos los tuvo con Ronaldo.

Cristiano Jr fue el primer hijo del jugador y es producto de otro amor, cuando CR7 comenzó su romance con Georgina Rodríguez recibieron a los mellizos Eva y Mateo, quienes supuestamente fueron concebidos por vientre alquilado.

En noviembre del 2017 la pareja recibió a Alana y para finales de octubre de 2021 anunciaron que serían padres nuevamente de mellizos, sin embargo, perderían al varón. Por lo que Bella Esmeralda es la hija menor, pues todavía no cumple el año.