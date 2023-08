Cristiano Ronaldo se queja al no recibir premio al mejor jugador

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Cristiano Ronaldo consiguió este sábado su primer título en el Al-Nassr, el portugués y sus compañeros se impusieron al Al-Hilal en la Copa Árabes de Clubes (2-1).

El cuadro del exjugador del Real Madrid contó en el compromiso con el papel protagonista de Cristiano, quien con dos anotaciones, al 51' y 71', le dio el campeonato a su institución.

Un resultado que le causó alegría al delantero luso, quien además fue el encargado de levantar el trofeo y se llevó el título a mejor goleador.

Dos reconocimientos que no fueron suficientes para Cristiano Ronaldo, quien se mostró incrédulo tras no ser elegido como el MVP del partido, dejando una imagen que rápidamente se hizo viral.

El portugués se lanzó ante los organizadores por no ser premiado, haciendo un "berrinche" tras ver a Milinkovic Savic recoger el premio que en su opinión le pertenecía al marcar dos goles.