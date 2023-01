Critica ‘Tata’ al futbol mexicano

México.- Gerardo Martino reapareció y sólo para criticar al futbol mexicano. El técnico que llevó a la Selección Mexicana al Mundial de Qatar 2022 dijo que en el futbol azteca se privilegia el negocio sobre el crecimiento futbolístico, lo que no ayuda al desarrollo de los jugadores.

En declaraciones a la radio paraguaya 780 AM, el Tata aseguró que si México quiere crecer, debe de dejar de privilegiar al jugador extranjero sobre el nacional y venderlo al exterior.

“En México se nota demasiado el negocio…. La realidad es que a mí me gusta algo más equitativo, donde yo tenga la capacidad siendo una persona que solo me interesa el futbol, de aceptar el negocio, lo que desconozco, pero entiendo que se necesita para que esto crezca, pero debe ser en un equilibrio para no dejar de lado el crecimiento futbolístico, que se puedan producir jugadores para que puedan jugar en la liga”.

Criticó que en México haya ventas caras de jugadores pero que estas sean internas: “En México se dan ventas internas de futbolistas que valen 8 u 10 millones de dólares. Hay instituciones grandes, muy sólidas y se da esta particularidad que hay ventas muy importantes pero son futbolistas que deberían de ir, por este monto al mercado extranjero y no se tiene mercado europeo”.

Eso sí, aceptó que al ser eliminado en la primera fase de la Copa del Mundo de Qatar 2022, fue un fracaso: “Fue un honor dirigir a México. Competimos muy bien. Alcanzamos nuestro mejor nivel en los dos primeros años, pero estuvimos muy desmejorados en el último año.

Entiendo que debimos clasificar segundos en el grupo, no fue lo esperado, fue un fracaso porque México venía de siete Mundiales seguidos clasificando a octavos de final y no logramos seguir con esa tónica”.