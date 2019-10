CRÓNICA: El futbol mexicano vivió en SLP su peor jornada del año

La imagen de un hombre inerte mientras era pateado este domingo en San Luis de Potosí por seguidores del equipo rival, sin que las autoridades intervinieran, fue la peor jornada del fútbol mexicano en lo que va de año.



Aunque quizás fuera tan responsable como sus agresores, el aficionado fue arrastrado en una de las gradas y sufrió el ataque de varios delincuentes enardecidos, que le ganaron la pelea a la policía, incapaz de detener los ataques.



El llamado clásico del centro, entre el San Luis, sucursal del Atlético de Madrid, y el Querétaro, fue custodiado por casi mil agentes de seguridad, a pesar de lo cual aficionados radicales de uno y otro bando comenzaron a ofender al grupo rival desde el primer tiempo.



A los jugadores les lanzaron monedas y, cuando el Querétaro comenzó a darle un baile al San Luis, la furia de la hinchada local se recrudeció. "Olé Sosa, Olé, Sosa", gritó la multitud como forma de pedir el regreso del entrenador mexicano Alfonso Sosa, despedido cuando tenía al equipo en zona de clasificación y sustituido por el uruguayo Gustavo Matosas, quien no ha podido mantener el buen paso.



En la última parte del duelo aparecieron aficionados con palos, barriles de basura y tubos y se declaró una batalla campal que obligó a detener el encuentro en el minuto 85 cuando decenas de personas invadieron la cancha, la mayoría para huir de la furia de los violentos.



"La comisión disciplinaria informa que se abrió un procedimiento de investigación por los hechos acontecidos el día de hoy, domingo 20 de octubre de 2019, durante el partido San Luis- Querétaro correspondiente a la Jornada 14 del Torneo de Apertura 2019 de la Liga MX", dijo un comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol.



En un parte preliminar se informó que 33 personas fueron heridas, pero el balance no es definitivo.



El fútbol mexicano, que no suele tener problemas de violencia, vivió este domingo su peor jornada como colofón de un fin de semana triste, iniciado el viernes cuando el Veracruz se negó a mover la pelota en los primeros minutos del partido ante Tigres y el rival, poco solidario, le metió dos goles sin oposición por intermedio del chileno Eduardo Vargas y el francés André Pierre Gignac.