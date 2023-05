Cruz Azul anunció que Ramiro Funes Mori se va del equipo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- Ramiro Funes Mori llegó hace dos torneos para ser el líder de la zaga de Cruz Azul y ahora se va del equipo como una decepción más. La Máquina ha dado a conocer su cuarta baja de cara al Apertura 2023, en esta ocasión le tocó al zaguero argentino, a quien no se le renovó el contrato.

Ramiro Funes Mori llegó al cuadro celeste para el Apertura 2022 proveniente del futbol de Arabia Saudita, del Al Nassr. Firmó por un año y no se consolidó. Además, desde que arribó, los rumores de su querencia para volver con los Millonarios se acrecentaron hasta que se concretaron.

En dos torneos, el "Mellizo" jugó 24 partidos y anotó un gol, pero fue parte de la goleada histórica a los azules de parte del América en el Apertura 2022. La realidad es que el hermano de Rogelio Funes Mori no llenó las expectativas y Ricardo Ferretti decidió que se fuera.

Con la baja de Funes Mori ya son cinco las salidas de Cruz Azul: los delanteros Michael Estrada y Gonzalo Carneiro, y los defensas José Joaquín Martínez y Jaiber Jiménez.

En el aire están los casos de gente como José de Jesús Corona, de quien se dice en las próximas horas será dado de baja y Rafael Baca, quien correrá con la misma suerte.