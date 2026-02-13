Cruz Azul aplasta al Vancouver FC
Luka Romero, Nicolás Ibáñez y Jorge Rodarte firmaron la clasificación a octavos
Puebla.- El Cruz Azul mexicano pasó este jueves por encima de Vancouver FC canadiense y, con una goleada de 5-0, se clasificó a los octavos de finales de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Con tres goles de Luka Romero, uno de Jorge Rodarte y otro del argentino Nicolás Ibáñez, los Azules del entrenador argentino Nicolás Larcamón ganaron la serie por 8-0, luego de haber goleado 0-3 en el partido de ida.
Los mexicanos fueron de menos a más en la primera mitad ante un rival que comenzó ordenado, pero después de media hora comenzó a desdibujarse y fue superado.
En el minuto 37 Romero se hizo de una asistencia de Jeremy Márquez y de pierna izquierda la puso en la red con colaboración del guardameta Callum Irving, el 1-0.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
A partir de ahí, hubo un sólo equipo en la cancha, los celestes, que en el 44 estuvieron cerca de ampliar la ventaja con un golpe de Márquez al palo, y lo lograron en el 45+1 con un cabezazo de Romero, quien aceptó un pase de Omar Campos y sin marca remató de cabeza para ampliar la diferencia 2-0.
Cruz Azul reinó en la segunda parte ante un oponente con reiterados despistes en la defensa; Romero hizo su tercer gol, de zurda en el 62; Rodarte convirtió de cabeza en el 68; en tanto Ibáñez anotó con un toque de pierna derecha.
En los octavos de finales, los Azules enfrentarán a los Rayados de Monterrey, que ayer eliminaron al Xelajú guatemalteco.
no te pierdas estas noticias
Nelly Korda jugará por primera vez en México en Riviera Maya Open
El Universal
El torneo se realizará del 30 de abril al 3 de mayo en el campo El Camaleón, Mayakoba.
Wolfsburgo empata 2-2 con Juventus en playoffs femeninos: gol de Linder
AP
Manchester United dominó y ganó 3-0 en Madrid, dando un paso firme hacia cuartos de final.
Atlético de Madrid goleó 4-0 a Barcelona en semifinales
AP
Errores del arquero Joan García y la expulsión de Eric García complicaron la noche del Barcelona en Madrid.