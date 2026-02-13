Cruz Azul aplasta al Vancouver FC

Puebla.- El Cruz Azul mexicano pasó este jueves por encima de Vancouver FC canadiense y, con una goleada de 5-0, se clasificó a los octavos de finales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Con tres goles de Luka Romero, uno de Jorge Rodarte y otro del argentino Nicolás Ibáñez, los Azules del entrenador argentino Nicolás Larcamón ganaron la serie por 8-0, luego de haber goleado 0-3 en el partido de ida.

Los mexicanos fueron de menos a más en la primera mitad ante un rival que comenzó ordenado, pero después de media hora comenzó a desdibujarse y fue superado.

En el minuto 37 Romero se hizo de una asistencia de Jeremy Márquez y de pierna izquierda la puso en la red con colaboración del guardameta Callum Irving, el 1-0.

A partir de ahí, hubo un sólo equipo en la cancha, los celestes, que en el 44 estuvieron cerca de ampliar la ventaja con un golpe de Márquez al palo, y lo lograron en el 45+1 con un cabezazo de Romero, quien aceptó un pase de Omar Campos y sin marca remató de cabeza para ampliar la diferencia 2-0.

Cruz Azul reinó en la segunda parte ante un oponente con reiterados despistes en la defensa; Romero hizo su tercer gol, de zurda en el 62; Rodarte convirtió de cabeza en el 68; en tanto Ibáñez anotó con un toque de pierna derecha.

En los octavos de finales, los Azules enfrentarán a los Rayados de Monterrey, que ayer eliminaron al Xelajú guatemalteco.