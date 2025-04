Cruz Azul busca ser el mejor del año en la Liga MX: Restan 12 puntos clave

A falta de 12 puntos por disputarse en el torneo Clausura 2025, Cruz Azul apunta a ser el mejor equipo del año futbolístico en la Liga MX.

Para el torneo Apertura 2023, la Liga MX anunció que habría distinciones para el mejor equipo entre los torneos Apertura 2023 y Clausura 2024; las Águilas fueron el líder anual con 75 puntos.

Ahora, La Máquina Celeste apunta a ser el mejor de los últimos dos torneos. En el pasado Apertura 2024, los de La Noria alcanzaron 42 puntos y en este suman 25, para un total de 67 unidades.

Toluca, el equipo que lo sigue de cerca en la lucha por ser el más destacado del año, alcanzó 35 el certamen anterior y en este lleva 27, para un total de 52.

Tigres suma 59, mientras que las Águilas del América tienen 57, luego de que en el Apertura 2024 sumara apenas 27 unidades.

¿Qué ganaría Cruz Azul?

En caso de concretarse ese logro para Cruz Azul, La Máquina sería acreedora a un millón de dólares, tal y cómo lo consiguió el América en abril pasado.

Sin embargo, no es lo único. También asegurarían un lugar en la siguiente Copa de Campeones de la Concacaf, además de alcanzar el boleto directo a los dieciseisavos de final de la Leagues Cup.

¿Qué partidos le restan a Cruz Azul?

Además del partido de la última Jornada que será ante el Toluca, a La Máquina le restan tres partidos claves para conseguir ser el mejor del año y además, meterse directo a la Liguilla del actual Clausura 2025.

-Cruz Azul vs Pumas/ 5 de abril

-América vs Cruz Azul/ 12 de abril

-Cruz Azul vs León/ 15 de abril

-Toluca vs Cruz Azul/ 19 de abril