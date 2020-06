Cruz Azul confirma a tres futbolistas con Covid-19 y 4 sospechosos

Este domingo Cruz Azul dio a conocer que de los ocho casos confirmados como positivos de coronavirus en la institución, tres son jugadores, y el resto "miembros del staff".

Sobre los siete casos indeterminados, cuatro son futbolistas.

Este lunes, "se realizará una segunda prueba a los involucrados, con el afán de confirmar el diagnóstico. (...) También se realizarán pruebas a todos los jugadores, miembros del cuerpo técnico y staff, conforme al protocolo sanitario de la Liga MX".

El equipo no aclaró que participará en la Copa Por México, que iniciará el próximo viernes. El protocolo de la Liga MX, entregado la semana pasada, marca diferentes tratamientos, según sea el caso de jugadores contagiados:

Caso probable: No puede salir de casa, el médico encargado del equipo deberá valorar. La revisión médica consistirá en tomar la temperatura, auscultación de tórax y valoración de exámenes paraclínicos.

Caso no probable: Acude a exámenes clínicos. Sigue la revisión médica: temperatura, auscultación de tórax, BHC (examen de sangre a nivel celular), Dímero D (degradación de proteína) y valoración de exámenes paraclínicos. En casi de que no esté sano, se regresará a casa. En caso de que esté sano, regresará a los entrenamientos.