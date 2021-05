Cruz Azul cumple 94 años de historia y van 23 de frustraciones

El Cruz Azul enfrenta esta noche al Pachuca (global, 0-0), en busca del pase a la final del Guardianes 2021 –que sería la séptima desde su último título de Liga MX–, en el aniversario 94 del club.

Los aficionados, directiva y jugadores de La Máquina no festejan un campeonato liguero desde el Invierno 1997, cuando el entonces capitán y hoy entrenador del primer equipo, Juan Reynoso, levantó el trofeo sobre la cancha del estadio León.

Han pasado 23 años y casi seis meses desde aquel momento, que aspiran repetir el próximo fin de semana, pero primero deben superar a los Tuzos, en el Estadio Azteca.

Las celebraciones del aniversario 94 empezaron desde ayer, con multitudes en el hotel de concentración celeste, con pirotecnia y globos de cantoya. Más de un centenar de aficionados asistieron ayer para motivar a La Máquina, previo al encuentro de este sábado.

Fundado el 22 de mayo de 1927 en Jasso, Hidalgo, el Cruz Azul es sinónimo de grandeza en el futbol mexicano, sobre todo por marcar una era dorada en la década de los 70, con cinco de sus ocho títulos de Liga MX.

No es la primera vez que los celestes sufren un lapso de sequía en la Primera División, ya que pasaron 17 años entre la séptima y octava estrella de su escudo, aunque la lucha en este último par de décadas –sobre todo, por lo que generan los torneos cortos– han hecho una agonía para sus seguidores y futbolistas.

Son 94 años de grandeza, y a pesar de que en los 23 más recientes no se ha levantado el trofeo, los fanáticos siguen fieles y hoy apoyarán al Cruz Azul frente al Pachuca.