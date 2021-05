Cruz Azul domina al Pachuca y llega a la final

La Máquina hizo valer su talante de líder general: este sábado superó por 1-0 al Pachuca en el Estadio Azteca, y aunque el marcador parece cortó, el cuadro dirigido por Juan Máximo Reynoso maniató a los Tuzos para llegar a su final número 17 en la historia. Eso sí, con un sufrimiento latente hasta el último minuto, pues un solo gol de los hidalgueneses les deba la final. Pero este tanto nunca llegó, ni se percibió algún agobio hidalguense en ningún momento.

Los Celestes tuvieron mucha inteligencia y un excelente manejo de partido que impidió que el Pachuca se lanzará al ataque con claridad. El primer tuvo un par de oportunidades claras para la Máquina, con un balón al poste de "Cabecita" Rodríguez y un centro que Pineda no alcanzó a rematar por centímetros.

Y la oportunidad más clara llegó de pies de Romo, quien tras una gran jugada de combinación con Rivero y Orbelín Pineda, centró para que Santiago Giménez rematará de cabeza al fondo de las redes al 50. Para la segunda mitad, Pachuca se acercó en balones parados y Jesús Corona apareció en gran plan para detener un par de oportunidades que aunque no le exigieron al máximo, si fueron importantes para seguir con el arco en blanco.

Rumbo al final, los hidalguenses no tuvieron reacción, y la Máquina comenzó a replegarse y manejar el medio campo. Pachuca no tuvo claridad y por el contrario perdió un hombre en un pisotón que Daniel Cabral dio a Rodríguez y que le valió la roja.