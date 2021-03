Cruz Azul, el siguiente objetivo para el Atlas

El Atlas pondrá su racha de ocho partidos sin perder ante el líder del Guardianes 2021, el Cruz Azul, la próxima semana, en el Estadio Azteca.

Después de vencer (0-1) al Puebla, el entrenador rojinegro, Diego Cocca, aseguró buscar la sorpresa ante La Máquina, recargados de confianza por la buena racha que traen en el presente certamen.

"Falta muchísimo y ahora vamos contra el puntero del torneo, que me da muchas ganas de seguir trabajando. En esto del futbol, los resultados no se garantizan, solo puedo asegurar que el equipo se entregará y buscará el partido; se verá la ilusión y que, de dentro para afuera, le mandaremos un mensaje a la afición. No podemos aflojar algún metro y trabajaremos para que la afición disfrute", comentó el sudamericano en videoconferencia.

Para Cocca, el Atlas fue mejor que La Franja sobre el estadio Cuauhtémoc y que se reflejó en los cartones del recinto poblano.

"Mostramos un carácter muy dificil, ante un gran rival y en un escenario complicado. Todos los jugadores se entregaron al máximo, además de que es un proyecto seguimos armando al plantel", continuó.

"Jugamos en equipo y la figura fue el equipo, porque no dejamos jugar al rival. Superamos al Puebla en el primer tiempo y, en el segundo, se emparejó, con opciones de gol para cada uno, pero nosotros metimos el gol y sumamos tres puntos".

La buena racha del Atlas, ubicado en la sexta posición del Guardianes 2021, los impulsa previo al duelo ante el Cruz Azul.