Cruz Azul está listo para lucha en "cueva del lobo"

México.- Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, aclara las cosas con referencia a la MLS.

En La Máquina no habrá, asegura, exceso de confianza o de subestimar al rival, porque: "El lobo ya está aquí y el lobo come de todo", asegura el peruano.

Cruz Azul visita al Montreal FC, con la ventaja de 1-0 en la serie por los cuartos de final de la Concachampions, un resultado que no asegura nada, porque los equipos de la MLS han crecido y quizá, ya hasta han pasado en nivel a los de la Liga MX.

"La MLS no sé si ya nos equilibró o pasó como Liga. Subestimar sería una falta de respeto". Quiere dejar claro que quizá en el medio futbolístico mexicano: "No hemos abierto los ojos, no hemos valorado lo que cuesta ir de visita y sacar una ventaja de un gol, ganar de local frente a estos equipos. Cada vez va a estar más difícil. Necesitamos abrir los ojos, ya no es fácil derrotarlos en una serie directa".

Claro que aparecerán... "Los sabios que dirán: ´Juan se volvió loco´, pero pregúntenle a los jugadores que compiten en estos juegos, a los seleccionados".

El técnico de Cruz Azul quiere que "a partir de la humildad de todos, generemos mejor entendimiento. Ellos están mejor, parece que estamos en los 90 y no, el lobo ya está acá y el lobo cada vez come de todo".

Montreal, en sí, "es un rival difícil. Tiene buenas individuales y mejor en conjunto. Seguro irán fuerte de local, y las condiciones de la cancha [sintética], pesarán, hoy el frío no es factor".

El juego de ida fue dominado por el Cruz Azul de inicio a fin, pero sólo se sacó un gol de ventaja: "Pero ni el 3-0 te garantiza nada, aunque lo hubiéramos querido tener. Esperamos adaptarnos a la cancha, que no va a ser fácil y después construir lo que mejor hacemos".