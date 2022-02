Cruz Azul hace oficial la salida de Álvaro Dávila como presidente

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Cruz Azul hizo oficial lo que se rumoró a lo largo del día: Álvaro Dávila no seguirá como presidente ejecutivo del club.

En un video publicado en sus redes sociales apareció Dávila junto a Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración, quien señaló que Álvaro no continuará por "motivos personales". "No significa romper con la continuidad de los trabajos en el club", explicó el presidente.

Manuel Velázquez comentó que ellos como institución respaldan su decisión y reconocen su trabajo como todo un profesional durante su etapa en la Máquina. "Gracias Álvaro y los socios de la Cooperativa reconocerá siempre su labor en el club".

Agradecemos tu profesionalismo y entrega. pic.twitter.com/9sQey81DzE — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 10, 2022